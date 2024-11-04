Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 5 minuto

Leilão da Receita Federal tem dez iPhones 14 Pro Max por R$7 mil

Os novos lotes estão distribuídos nas cidades de Fortaleza e Porto Alegre
Luiz Gustavo Ribeiro
04/11/2024 • 18:50
iPhone 14 Pro Max apoiado na caixa | Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock.com
iPhone 14 Pro Max apoiado na caixa

Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões recheados de produtos da Apple que entrariam de forma ilegal no país. Distribuídos nas cidades de Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS), eles possuem diversos lotes com pelo menos um dispositivo da empresa.

Publicidade

A RF, é sempre bom lembrar, nem sempre especifica os modelos ou as versões de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Fortaleza

Com 88 lotes contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 2 de dezembro, às 8h, e serão recebidas até 6/12, às 21h.

Publicidade

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 9/12, às 10h.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
11x iPhone 13 Pro de 128GBR$2.500
21x iPhone 12 de 128GBR$2.000
31x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$2.500
41x iPhone 11 de 64GBR$1.000
51x iPhone 13 de 128GBR$1.500
61x iPhone 13 Pro Max de 128GBR$2.000
71x iPhone 13 de 128GB
2x Apple Watch Series 7 de 45mm		R$2.500
81x iPhone 11 de 64GBR$1.000
91x iPhone 13 Pro MaxR$2.000
101x iPhone 12 de 64GBR$1.500
112x iPhone 13 Pro Max de 128GBR$4.200
122x iPhone 12 de 64GBR$3.000
132x iPhone 13 Pro Max de 128GBR$4.200
142x iPhone 12 de 64GBR$3.000
152x iPhone 13 de 128GBR$4.200
161x iPhone 13 de 128GBR$3.000
172x iPhone 13 Pro Max de 128GBR$4.200
182x iPhone 13 de 128GBR$4.000
192x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
201x iPhone 14 Pro Max de 128GB
1x iPhone 13 Pro de 128GB		R$4.500
231x iPhone 11 de 64GB
3x iPhone 11 de 128GB		R$3.000
243x iPhone 8 Plus
1x iPhone 13 de 128GB
4x iPhone 11 de 64GB		R$5.000
265x iPhone 11 de 128GBR$6.000
275x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone XR
2x AirPods Pro (geração não especificada)		R$6.000
284x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 14 Pro Max de 128GB
10x cabo USB da Apple		R$6.000
291x iPhone XR
1x iPhone 8 Plus
1x iPhone 11
4x iPhone 14 Pro Max de 128GB		R$6.000
315x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$8.000
325x AirTagR$2.000
336x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$9.000
342x iPhone 13 de 128GBR$7.000
351x iPad Air de 64GB
1x iPhone XR
1x iPhone 8		R$6.000
361x iPad de 64GB
1x MacBook Air de 13″ de 256GB (geração não especificada)
1x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB		R$9.000
376x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$9.000
3810x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$7.000
395x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$6.000
425x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$6.000
435x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
445x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$6.000
456x iPhone 14 Pro Max de 128GB
2x iPhone 14 Pro de 128GB		R$6.000
465x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$7.000
471x iPhone 12 Pro Max de 128GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB		R$6.000
483x AirPods Pro (geração não especificada)
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
1x adaptador de energia USB-C		R$5.000
492x iPhone 8 Plus de 64GB
1x iPhone XR de 64GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
3x adaptador de energia da Apple		R$5.000
571x iPad de 256GB (geração não especificada)
1x iPad mini de 64GB (geração não especificada)
1x iPhone 13 de 128GB		R$5.000
5913x iPhone 13 de 128GB
1x iPhone XR de 128GB		R$5.000
611x iPhone 8 de 64GBR$5.000
643x iPhone 11 de 64GB
4x iPhone 11 de 128GB
2x iPhone 8 Plus de 256GB
5x iPhone XR de 64GB
1x iPhone XR de 128GB
1x iPhone 11 Pro Max de 256GB
1x iPhone 14 Pro Max de 256GB
2x iPhone 12 de 64GB		R$4.000
662x iPad de 64GB (geração não especificada)R$7.000
681x iPhone 8 Plus de 64GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
1x cabo USB da Apple
1x adaptador de energia da Apple		R$7.000
691x iPhone 8 de 256GB
1x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone XR de 64GB
1x iPad Pro de 256GB (11 polegadas)
1x iPad Air de 64GB (geração não especificada)
1x Apple Watch Series 7 de 45mm		R$5.000
701x iPhone X de 64GB
1x iPhone 7 de 128GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB		R$2.000
711x iPhone 11 Pro de 256GB
3x iPhone 14 Pro Max de 128GB		R$5.000
723x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
731x iPhone 8 Plus de 64GB
2x iPhone 11 de 64GB
3x iPhone 14 Pro Max de 128GB		R$5.500
743x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$4.000
751x iPhone 14 Pro de 128GB
2x iPhone 12 de 128GB
2x iPhone 14 Pro Max de 128GB
10x cabo USB-C da Apple
10x adaptador de energia USB-C da Apple		R$5.000
763x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$4.000
776x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
786x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
803x iPhone 14 Pro de 128GBR$3.000
813x iPhone 14 Pro de 128GBR$4.000
826x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
833x iPhone 14 Pro de 128GBR$4.000
847x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
866x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
876x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
897x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$5.000
905x iPhone 14 Pro Max de 128GBR$6.000
919x iPhone 8 Plus de 64GB
1x iPhone 11 Pro Max de 64GB
10x iPhone XR de 64GB
4x iPhone 11 Pro de 64GB
1x iPhone 11 de 64GB
4x iPhone 13 de 128GB		R$9.000
932x iPhone 8 Plus de 64GB
1x iPhone XR de 64GB		R$6.720
991x iPhone 13 de 128GBR$2.000
1022x iPhone 12 Pro Max
1x iPhone 13 de 128GB
1x iPhone 13 Pro Max de 128GB
1x Apple Watch SE (tamanho e geração não especificados)
2x Apple Watch Series 3 de 42mm
20x adaptador de energia da Apple
20x cabo USB para Lightning		R$3.000
1051x iPhone 12 Pro de 256GBR$1.500
10613x AirPods Pro (geração não especificada)
2x AirPods (geração não especificada)
3x Apple Pencil (modelo não especificado)
2x Magic Mouse (geração não especificada)
259x cabo USB da Apple		R$7.000
1082x iPhone 11 Pro Max
1x iPhone XR		R$3.000
1094x iPhone 8 Plus de 64GB
2x iPhone 8 de 64GB
1x iPhone XS Max de 64GB		R$4.000
1121x iPhone 8 Plus
1x iPhone XR		R$2.000
1132x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 11 de 64GB
2x iPhone XR de 64GB
1x iPhone XR de 128GB
1x AirPods Pro (geração não especificada)
2x cabo USB da Apple		R$8.000
1141x iPhone 12 Pro de 128GB
1x iPhone XR de 128GB
5x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone 12 de 64GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB		R$7.000
1151x iPhone 8 PlusR$4.000
1162x iPhone 11 de 128GB
2x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone 12 de 64GB
1x iPhone 11 Pro Max de 64GB
2x iPhone XR de 64GB
1x iPhone 11 de 256GB		R$5.000
1191x iPhone 8 Plus de 64GB
3x iPhone 7 Plus
1x iPhone 8 de 64GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB		R$3.000
1231x iPhone 7 Plus de 128GB
1x Apple Watch Series 7 de 45mm
1x iPad mini de 256GB (geração não especificada)
1x iPad Air de 64GB (geração não especificada)		R$8.000
1241x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)
1x iPhone 7 Plus		R$5.000
1251x MacBook Air de 13″ de 256GB (geração não especificada)
3x Apple Watch Series 7 de 45mm		R$3.000
1261x iPad de 64GB (geração não especificada)R$400
1423x iPhone 12 Pro Max de 256GBR$3.500
1432x iPhone 12 Pro de 128GBR$2.500

Porto Alegre

Com seis lotes contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 21 de novembro, às 12h, e serão recebidas até 28/11, às 18h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 29/11, às 14h.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
24x iPad de 9ª geração de 64GB
2x MacBook Air M2 (8GB/256GB)		R$13.000
1092x cabo USB da AppleR$4.000
121x Magic Mouse 2
1x iPad de 10ª geração de 64GB		R$6.000
131x AirPods Pro (geração não especificada)
1x AirPods (geração não especificada)
1x Apple Watch SE de 40mm (geração não especificada)		R$5.000
151x AirPods (3ª geração)
24x cabo USB-C para Lightning (1 metro)		R$10.000
161x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)R$13.000

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple é acusada novamente de dissuadir debates sobre equidade salarial
Próx. Post

Time2Pack é um app que organiza viagens com listas de bagagem e voos
Posts relacionados