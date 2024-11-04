Leilão da Receita Federal tem dez iPhones 14 Pro Max por R$7 mil

A Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões recheados de produtos da Apple que entrariam de forma ilegal no país. Distribuídos nas cidades de Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS), eles possuem diversos lotes com pelo menos um dispositivo da empresa.
A RF, é sempre bom lembrar, nem sempre especifica os modelos ou as versões de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.
Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.
Fortaleza
Com 88 lotes contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 2 de dezembro, às 8h, e serão recebidas até 6/12, às 21h.
As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 9/12, às 10h.
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|1
|1x iPhone 13 Pro de 128GB
|R$2.500
|2
|1x iPhone 12 de 128GB
|R$2.000
|3
|1x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$2.500
|4
|1x iPhone 11 de 64GB
|R$1.000
|5
|1x iPhone 13 de 128GB
|R$1.500
|6
|1x iPhone 13 Pro Max de 128GB
|R$2.000
|7
|1x iPhone 13 de 128GB
2x Apple Watch Series 7 de 45mm
|R$2.500
|8
|1x iPhone 11 de 64GB
|R$1.000
|9
|1x iPhone 13 Pro Max
|R$2.000
|10
|1x iPhone 12 de 64GB
|R$1.500
|11
|2x iPhone 13 Pro Max de 128GB
|R$4.200
|12
|2x iPhone 12 de 64GB
|R$3.000
|13
|2x iPhone 13 Pro Max de 128GB
|R$4.200
|14
|2x iPhone 12 de 64GB
|R$3.000
|15
|2x iPhone 13 de 128GB
|R$4.200
|16
|1x iPhone 13 de 128GB
|R$3.000
|17
|2x iPhone 13 Pro Max de 128GB
|R$4.200
|18
|2x iPhone 13 de 128GB
|R$4.000
|19
|2x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|20
|1x iPhone 14 Pro Max de 128GB
1x iPhone 13 Pro de 128GB
|R$4.500
|23
|1x iPhone 11 de 64GB
3x iPhone 11 de 128GB
|R$3.000
|24
|3x iPhone 8 Plus
1x iPhone 13 de 128GB
4x iPhone 11 de 64GB
|R$5.000
|26
|5x iPhone 11 de 128GB
|R$6.000
|27
|5x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone XR
2x AirPods Pro (geração não especificada)
|R$6.000
|28
|4x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 14 Pro Max de 128GB
10x cabo USB da Apple
|R$6.000
|29
|1x iPhone XR
1x iPhone 8 Plus
1x iPhone 11
4x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$6.000
|31
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$8.000
|32
|5x AirTag
|R$2.000
|33
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$9.000
|34
|2x iPhone 13 de 128GB
|R$7.000
|35
|1x iPad Air de 64GB
1x iPhone XR
1x iPhone 8
|R$6.000
|36
|1x iPad de 64GB
1x MacBook Air de 13″ de 256GB (geração não especificada)
1x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB
|R$9.000
|37
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$9.000
|38
|10x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$7.000
|39
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$6.000
|42
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$6.000
|43
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|44
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$6.000
|45
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
2x iPhone 14 Pro de 128GB
|R$6.000
|46
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$7.000
|47
|1x iPhone 12 Pro Max de 128GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$6.000
|48
|3x AirPods Pro (geração não especificada)
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
1x adaptador de energia USB-C
|R$5.000
|49
|2x iPhone 8 Plus de 64GB
1x iPhone XR de 64GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
3x adaptador de energia da Apple
|R$5.000
|57
|1x iPad de 256GB (geração não especificada)
1x iPad mini de 64GB (geração não especificada)
1x iPhone 13 de 128GB
|R$5.000
|59
|13x iPhone 13 de 128GB
1x iPhone XR de 128GB
|R$5.000
|61
|1x iPhone 8 de 64GB
|R$5.000
|64
|3x iPhone 11 de 64GB
4x iPhone 11 de 128GB
2x iPhone 8 Plus de 256GB
5x iPhone XR de 64GB
1x iPhone XR de 128GB
1x iPhone 11 Pro Max de 256GB
1x iPhone 14 Pro Max de 256GB
2x iPhone 12 de 64GB
|R$4.000
|66
|2x iPad de 64GB (geração não especificada)
|R$7.000
|68
|1x iPhone 8 Plus de 64GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
1x cabo USB da Apple
1x adaptador de energia da Apple
|R$7.000
|69
|1x iPhone 8 de 256GB
1x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone XR de 64GB
1x iPad Pro de 256GB (11 polegadas)
1x iPad Air de 64GB (geração não especificada)
1x Apple Watch Series 7 de 45mm
|R$5.000
|70
|1x iPhone X de 64GB
1x iPhone 7 de 128GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB
|R$2.000
|71
|1x iPhone 11 Pro de 256GB
3x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|72
|3x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|73
|1x iPhone 8 Plus de 64GB
2x iPhone 11 de 64GB
3x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.500
|74
|3x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$4.000
|75
|1x iPhone 14 Pro de 128GB
2x iPhone 12 de 128GB
2x iPhone 14 Pro Max de 128GB
10x cabo USB-C da Apple
10x adaptador de energia USB-C da Apple
|R$5.000
|76
|3x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$4.000
|77
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|78
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|80
|3x iPhone 14 Pro de 128GB
|R$3.000
|81
|3x iPhone 14 Pro de 128GB
|R$4.000
|82
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|83
|3x iPhone 14 Pro de 128GB
|R$4.000
|84
|7x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|86
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|87
|6x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|89
|7x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$5.000
|90
|5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
|R$6.000
|91
|9x iPhone 8 Plus de 64GB
1x iPhone 11 Pro Max de 64GB
10x iPhone XR de 64GB
4x iPhone 11 Pro de 64GB
1x iPhone 11 de 64GB
4x iPhone 13 de 128GB
|R$9.000
|93
|2x iPhone 8 Plus de 64GB
1x iPhone XR de 64GB
|R$6.720
|99
|1x iPhone 13 de 128GB
|R$2.000
|102
|2x iPhone 12 Pro Max
1x iPhone 13 de 128GB
1x iPhone 13 Pro Max de 128GB
1x Apple Watch SE (tamanho e geração não especificados)
2x Apple Watch Series 3 de 42mm
20x adaptador de energia da Apple
20x cabo USB para Lightning
|R$3.000
|105
|1x iPhone 12 Pro de 256GB
|R$1.500
|106
|13x AirPods Pro (geração não especificada)
2x AirPods (geração não especificada)
3x Apple Pencil (modelo não especificado)
2x Magic Mouse (geração não especificada)
259x cabo USB da Apple
|R$7.000
|108
|2x iPhone 11 Pro Max
1x iPhone XR
|R$3.000
|109
|4x iPhone 8 Plus de 64GB
2x iPhone 8 de 64GB
1x iPhone XS Max de 64GB
|R$4.000
|112
|1x iPhone 8 Plus
1x iPhone XR
|R$2.000
|113
|2x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 11 de 64GB
2x iPhone XR de 64GB
1x iPhone XR de 128GB
1x AirPods Pro (geração não especificada)
2x cabo USB da Apple
|R$8.000
|114
|1x iPhone 12 Pro de 128GB
1x iPhone XR de 128GB
5x iPhone 11 de 128GB
1x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone 12 de 64GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB
|R$7.000
|115
|1x iPhone 8 Plus
|R$4.000
|116
|2x iPhone 11 de 128GB
2x iPhone 11 de 64GB
1x iPhone 12 de 64GB
1x iPhone 11 Pro Max de 64GB
2x iPhone XR de 64GB
1x iPhone 11 de 256GB
|R$5.000
|119
|1x iPhone 8 Plus de 64GB
3x iPhone 7 Plus
1x iPhone 8 de 64GB
1x iPhone 8 Plus de 64GB
|R$3.000
|123
|1x iPhone 7 Plus de 128GB
1x Apple Watch Series 7 de 45mm
1x iPad mini de 256GB (geração não especificada)
1x iPad Air de 64GB (geração não especificada)
|R$8.000
|124
|1x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)
1x iPhone 7 Plus
|R$5.000
|125
|1x MacBook Air de 13″ de 256GB (geração não especificada)
3x Apple Watch Series 7 de 45mm
|R$3.000
|126
|1x iPad de 64GB (geração não especificada)
|R$400
|142
|3x iPhone 12 Pro Max de 256GB
|R$3.500
|143
|2x iPhone 12 Pro de 128GB
|R$2.500
Porto Alegre
Com seis lotes contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 21 de novembro, às 12h, e serão recebidas até 28/11, às 18h.
As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 29/11, às 14h.
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|2
|4x iPad de 9ª geração de 64GB
2x MacBook Air M2 (8GB/256GB)
|R$13.000
|10
|92x cabo USB da Apple
|R$4.000
|12
|1x Magic Mouse 2
1x iPad de 10ª geração de 64GB
|R$6.000
|13
|1x AirPods Pro (geração não especificada)
1x AirPods (geração não especificada)
1x Apple Watch SE de 40mm (geração não especificada)
|R$5.000
|15
|1x AirPods (3ª geração)
24x cabo USB-C para Lightning (1 metro)
|R$10.000
|16
|1x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)
|R$13.000
Como participar?
Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.
Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.