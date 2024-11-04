Navegue

Divulgação/Apple
MacBook Pro M4 com a tela se abrindo de frente

MacBook Pro redesenhado, mais fino e com tela OLED chegará em 2026, diz Mark Gurman

Rafael Fischmann
04/11/2024 • 08:30
Leitura de 2 minuto

Nós acabamos de ver os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas ganharem os chips M4, M4 Pro e M4 Max — e, como esperado, eles não tiveram nenhuma mudança visual.

Pois bem. Segundo Mark Gurman disse em sua última newsletter “Power On” (da Bloomberg), é possível que a geração “M5”, no ano que vem, repita essa dose. Seria só em 2026, com a linha “M6”, que veremos um novo projeto para os MacBooks Pro.

Nessa ocasião, diz Gurman, a Apple apresentará um novo design para seus laptops profissionais, mais fino que o atual, e colocará neles pela primeira vez uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.. Coincidentemente, em 2026 completar-se-ão 20 anos do lançamento do primeiríssimo MacBook Pro; antes disso, até 2005, tínhamos os PowerBooks G4.

Pode-se dizer que o projeto atual de design dos MacBooks Pro vem desde 2021 (quando eles ganharam o “notch” na tela) — ou seja, se ele mudar mesmo em 2026 terá durado cinco anos, o que um prazo bem razoável para um produto dessa categoria.

Próximos chips

Além dessas grandes novidades, os chips “M6” provavelmente serão os primeiros da Apple fabricados num processo de 2 nanômetros — outro salto significativo aguardado para os próximos anos.

Muito antes deles, porém, já no ano que vem, provavelmente veremos a chegada do “M4 Ultra” equipando futuros novos Macs Studio e Pro.

Também segundo Gurman, o “M4 Ultra” chegará a 32 núcleos de CPU e a até 80 núcleos de GPU. Considerando quão bons já estão os benchmarks do M4 Max, dá para imaginar que esse chip será um monstro.

Barateando o Vision Pro

Em uma nota ainda relacionada a futuros hardwares na mesma newsletter, Gurman disse que a Apple está “considerando fortemente” um novo dispositivo Vision que deixa boa parte do seu processamento a cargo do iPhone a ele emparelhado.

Divulgação/Apple

O conceito é um tanto similar a como eram os primeiros Apple Watches, bastante dependentes do iPhone. No caso do Vision, além de barateá-lo, isso permitiria a retirada de vários dos seus componentes internos, tornando-o também mais leve e confortável de usar por longos períodos.

O tempo dirá…

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
