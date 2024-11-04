MacBook Pro redesenhado, mais fino e com tela OLED chegará em 2026, diz Mark Gurman

Nós acabamos de ver os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas ganharem os chips M4, M4 Pro e M4 Max — e, como esperado, eles não tiveram nenhuma mudança visual.
Pois bem. Segundo Mark Gurman disse em sua última newsletter “Power On” (da Bloomberg), é possível que a geração “M5”, no ano que vem, repita essa dose. Seria só em 2026, com a linha “M6”, que veremos um novo projeto para os MacBooks Pro.
Nessa ocasião, diz Gurman, a Apple apresentará um novo design para seus laptops profissionais, mais fino que o atual, e colocará neles pela primeira vez uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.. Coincidentemente, em 2026 completar-se-ão 20 anos do lançamento do primeiríssimo MacBook Pro; antes disso, até 2005, tínhamos os PowerBooks G4.
Pode-se dizer que o projeto atual de design dos MacBooks Pro vem desde 2021 (quando eles ganharam o “notch” na tela) — ou seja, se ele mudar mesmo em 2026 terá durado cinco anos, o que um prazo bem razoável para um produto dessa categoria.
Próximos chips
Além dessas grandes novidades, os chips “M6” provavelmente serão os primeiros da Apple fabricados num processo de 2 nanômetros — outro salto significativo aguardado para os próximos anos.
Muito antes deles, porém, já no ano que vem, provavelmente veremos a chegada do “M4 Ultra” equipando futuros novos Macs Studio e Pro.
Também segundo Gurman, o “M4 Ultra” chegará a 32 núcleos de CPU e a até 80 núcleos de GPU. Considerando quão bons já estão os benchmarks do M4 Max, dá para imaginar que esse chip será um monstro.
Barateando o Vision Pro
Em uma nota ainda relacionada a futuros hardwares na mesma newsletter, Gurman disse que a Apple está “considerando fortemente” um novo dispositivo Vision que deixa boa parte do seu processamento a cargo do iPhone a ele emparelhado.
O conceito é um tanto similar a como eram os primeiros Apple Watches, bastante dependentes do iPhone. No caso do Vision, além de barateá-lo, isso permitiria a retirada de vários dos seus componentes internos, tornando-o também mais leve e confortável de usar por longos períodos.
O tempo dirá…
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.