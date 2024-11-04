Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Evoland 2, Game Dev Story, 1000 Hours Outside e mais!

Marcelo Melo
04/11/2024 • 21:18

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Evoland 2, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma belíssimo jogo para o seu iPhone/iPad ou a sua Apple TV. Embarque em uma aventura épica, com dezenas de horas de jogo, recheados de referências de clássicos do mundo dos games.

De RPGs 1Role-playing games, ou jogos de interpretação de papéis. em 2D, passando por jogos em 3D, games de luta, tiro e cartas, você encontrará um pouco de tudo em Evoland 2.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite o belo desconto e boa diversão!

Ah, o primeiro jogo da franquia também está em oferta:

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Simulador.

Jogo de palavras.

Uma mistura de golfe e pinball.

Aplicativos

Seu tempo fora de casa.

Utilitário para contatos.

Criação de ruídos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️‍➡️

Notas de rodapé

  • 1
    Role-playing games, ou jogos de interpretação de papéis.

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Posts relacionados