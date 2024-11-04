Promoções na App Store: Evoland 2, Game Dev Story, 1000 Hours Outside e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Evoland 2, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma belíssimo jogo para o seu iPhone/iPad ou a sua Apple TV. Embarque em uma aventura épica, com dezenas de horas de jogo, recheados de referências de clássicos do mundo dos games.

De RPGs em 2D, passando por jogos em 3D, games de luta, tiro e cartas, você encontrará um pouco de tudo em Evoland 2.

Confira um vídeo:

Aproveite o belo desconto e boa diversão!

Publicidade

Ah, o primeiro jogo da franquia também está em oferta:

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Simulador.

Publicidade

Jogo de palavras.

Uma mistura de golfe e pinball.

Aplicativos

Seu tempo fora de casa.

Publicidade

Utilitário para contatos.

Criação de ruídos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️‍➡️