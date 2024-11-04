Promoções na App Store: Evoland 2, Game Dev Story, 1000 Hours Outside e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!
Evoland 2, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma belíssimo jogo para o seu iPhone/iPad ou a sua Apple TV. Embarque em uma aventura épica, com dezenas de horas de jogo, recheados de referências de clássicos do mundo dos games.
De RPGs 1Role-playing games, ou jogos de interpretação de papéis. em 2D, passando por jogos em 3D, games de luta, tiro e cartas, você encontrará um pouco de tudo em Evoland 2.
Confira um vídeo:
Aproveite o belo desconto e boa diversão!
Ah, o primeiro jogo da franquia também está em oferta:
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:
Jogos
Simulador.
Jogo de palavras.
Uma mistura de golfe e pinball.
Aplicativos
Seu tempo fora de casa.
Utilitário para contatos.
Criação de ruídos.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃♀️➡️
Notas de rodapé
