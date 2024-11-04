Segundas betas do iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 são liberadas junto às primeiras do watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2

A Apple disponibilizou hoje as segundas versões de testes do iOS 18.2 (compilação
22C5125e), do iPadOS 18.2 (idem) e do macOS Sequoia 15.2 (
24C5073e). Ela também lançou as primeiras betas do watchOS 11.2 (
22S5077d), do tvOS 18.2 (
22K5132e) e do visionOS 2.2 (
22N5778f) para testadores.
Além dos sistemas, a Apple liberou também para desenvolvedores o Xcode 16.2 beta 2 (compilação
16C5013f).
Os próximos sistemas para iPhones, iPads e Macs, como se sabe, incluirão mais recursos da Apple Intelligence, como os Genmojis, o aplicativo Image Playground , a Image Wand e a integração da Siri com o ChatGPT, como informamos no post de liberação das primeiras betas.
A previsão atual é de que a Apple libere o iOS 18.2, o iPadOS 18.2 e o macOS 15.2 (bem como os demais sistemas) para todos na primeira semana de dezembro.
Lembrem-se também que os recursos da Apple Intelligence estão disponíveis inicialmente somente em inglês, nos Estados Unidos. A lista de dispositivos compatíveis pode ser conferida aqui.