Time2Pack é um app que organiza viagens com listas de bagagem e voos

O Time2Pack é um aplicativo para iPhone e iPad que facilita a organização de viagens, com recursos para montar listas de bagagem e monitorar voos, tornando o processo de preparação mais prático e sem estresse.

Criado pela dupla Kate Huryna e Alex Huryn, o app surgiu depois que ambos enfrentaram problemas em uma viagem de última hora, em 2022. Por não terem se organizado bem, eles acabaram esquecendo itens essenciais, o que gerou gastos extras e muita inconveniência.

Lançado oficialmente em janeiro do ano passado, o foco inicial do app era ajudar a criar listas de bagagem práticas e organizadas. Desde então, ele se tornou uma ferramenta completa, oferecendo recursos que facilitam acompanhar os detalhes de uma viagem.

Uma das principais características do Time2Pack é seu criador de listas de bagagem personalizável, que permite montar listas específicas com base no destino, nas atividades que serão realizadas e na duração da viagem.

O aplicativo categoriza os itens, separa os embalados dos não embalados e apresenta uma interface organizada e amigável. Além disso, ele exibe previsões do tempo para o destino da viagem, ajudando os usuários a se prepararem.

Recentemente, ele passou a oferecer rastreamento de voos, com notificações de mudanças e atrasos para usuários Pro, além de incluir um espaço digital para guardar documentos, fotos e anotações, centralizando todas as informações em um só lugar.

A maioria dos recursos do Time2Pack é gratuita, mas o plano Pro oferece vantagens extras, como rastreamento ilimitado de voos e opções adicionais de personalização. Sua assinatura custa R$10 por mês, R$50 por seis meses ou R$80 por ano.

