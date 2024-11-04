Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Time2Pack é um app que organiza viagens com listas de bagagem e voos

Yan Avelino
04/11/2024 • 18:56
Time2Pack

O Time2Pack é um aplicativo para iPhone e iPad que facilita a organização de viagens, com recursos para montar listas de bagagem e monitorar voos, tornando o processo de preparação mais prático e sem estresse.

Publicidade

Criado pela dupla Kate Huryna e Alex Huryn, o app surgiu depois que ambos enfrentaram problemas em uma viagem de última hora, em 2022. Por não terem se organizado bem, eles acabaram esquecendo itens essenciais, o que gerou gastos extras e muita inconveniência.

Lançado oficialmente em janeiro do ano passado, o foco inicial do app era ajudar a criar listas de bagagem práticas e organizadas. Desde então, ele se tornou uma ferramenta completa, oferecendo recursos que facilitam acompanhar os detalhes de uma viagem.

Time2Pack

Uma das principais características do Time2Pack é seu criador de listas de bagagem personalizável, que permite montar listas específicas com base no destino, nas atividades que serão realizadas e na duração da viagem.

Publicidade

O aplicativo categoriza os itens, separa os embalados dos não embalados e apresenta uma interface organizada e amigável. Além disso, ele exibe previsões do tempo para o destino da viagem, ajudando os usuários a se prepararem.

Time2Pack
Time2Pack
Time2Pack

Recentemente, ele passou a oferecer rastreamento de voos, com notificações de mudanças e atrasos para usuários Pro, além de incluir um espaço digital para guardar documentos, fotos e anotações, centralizando todas as informações em um só lugar.

A maioria dos recursos do Time2Pack é gratuita, mas o plano Pro oferece vantagens extras, como rastreamento ilimitado de voos e opções adicionais de personalização. Sua assinatura custa R$10 por mês, R$50 por seis meses ou R$80 por ano.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Leilão da Receita Federal tem dez iPhones 14 Pro Max por R$7 mil
Próx. Post

iOS 18.2 deixará compartilhar localização de itens perdidos; macOS 15 terá ícone do Tempo na barra de menus
Posts relacionados