WhatsApp libera compartilhamento de tela em chamadas de vídeo no macOS

O WhatsApp para macOS segue ganhando funções já disponíveis em outras plataformas. Agora, usuários do aplicativo nativo para os computadores da Apple podem compartilhar o conteúdo exibido na tela durante ligações — algo já disponível no iOS desde o ano passado.

A novidade começou a ser disponibilizada com a versão 24.22.76 do software, já disponível na Mac App Store. A função coloca o WhatsApp em paridade com os demais softwares de videoconferência, incluindo o Zoom, o Skype e até mesmo o FaceTime, que possui um recurso semelhante.

Além do compartilhamento da tela, o update mais recente do app também inclui uma série de correções de bugs, bem como uma melhoria na exibição dos balões de mensagens ao redimensionar a janela.

WhatsApp para iOS testa pesquisa de links no Google

Pulando para o aplicativo móvel, o WhatsApp continua testando novidades que poderão dar as caras na versão estável do software. Um dos novos testes, por exemplo, é de um recurso que permitirá pesquisar informações sobre links no Google, algo já disponível no Android.

Encontrada na versão 24.22.10.77 do app para iOS no TestFlight, o recurso é uma ótima medida de segurança para quem não tem certeza sobre a procedência de links enviados nos chats, uma vez que a pesquisa no Google pode indicar se tratar de uma página maliciosa ou não.

De acordo com o WABetaInfo, que descobriu a novidade, o WhatsApp terá acesso somente às URLs específicas as quais o usuário escolhe pesquisar. A pesquisa, por sua vez, será completamente opcional.

Memórias personalizadas para a Meta AI

Ainda falando de recursos em testes no iOS, o WhatsApp também está trabalhando em uma função de memórias personalizadas para a Meta AI (algo semelhante ao que já existe no ChatGPT). Presente na versão 24.22.10.78 do app para iOS no TestFlight, a novidade permitirá ao chatbot relembrar algumas informações sobre os usuários.

De acordo com o WABetaInfo, a IA poderá reter informações sobre alergias, estilo de comunicação preferido, interesses pessoais (como livros e podcasts) ou até mesmo preferências em relação à alimentação — o que permitirá à Meta AI parar de recomendar pratos com carne a pessoas veganas, por exemplo.

Assim como o teste relacionado às pesquisas de links no Google, ainda não há previsão de quando a memória para a Meta AI será lançada no app principal — isto é, caso a empresa opte por levar o recurso adiante.