Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

WhatsApp libera compartilhamento de tela em chamadas de vídeo no macOS

O mensageiro também está testando recursos para checar links e aprimorar a Meta AI no iOS
Douglas Nascimento
04/11/2024 • 10:56
mindea / Shutterstock.com
Logo do WhatsApp em um MacBook

O WhatsApp para macOS segue ganhando funções já disponíveis em outras plataformas. Agora, usuários do aplicativo nativo para os computadores da Apple podem compartilhar o conteúdo exibido na tela durante ligações — algo já disponível no iOS desde o ano passado.

Publicidade

A novidade começou a ser disponibilizada com a versão 24.22.76 do software, já disponível na Mac App Store. A função coloca o WhatsApp em paridade com os demais softwares de videoconferência, incluindo o Zoom, o Skype e até mesmo o FaceTime, que possui um recurso semelhante.

Posts relacionados

Além do compartilhamento da tela, o update mais recente do app também inclui uma série de correções de bugs, bem como uma melhoria na exibição dos balões de mensagens ao redimensionar a janela.

WhatsApp para iOS testa pesquisa de links no Google

Pulando para o aplicativo móvel, o WhatsApp continua testando novidades que poderão dar as caras na versão estável do software. Um dos novos testes, por exemplo, é de um recurso que permitirá pesquisar informações sobre links no Google, algo já disponível no Android.

Publicidade

Encontrada na versão 24.22.10.77 do app para iOS no TestFlight, o recurso é uma ótima medida de segurança para quem não tem certeza sobre a procedência de links enviados nos chats, uma vez que a pesquisa no Google pode indicar se tratar de uma página maliciosa ou não.

WhatsApp beta

De acordo com o WABetaInfo, que descobriu a novidade, o WhatsApp terá acesso somente às URLs específicas as quais o usuário escolhe pesquisar. A pesquisa, por sua vez, será completamente opcional.

Memórias personalizadas para a Meta AI

Ainda falando de recursos em testes no iOS, o WhatsApp também está trabalhando em uma função de memórias personalizadas para a Meta AI (algo semelhante ao que já existe no ChatGPT). Presente na versão 24.22.10.78 do app para iOS no TestFlight, a novidade permitirá ao chatbot relembrar algumas informações sobre os usuários.

WhatsApp beta

De acordo com o WABetaInfo, a IA poderá reter informações sobre alergias, estilo de comunicação preferido, interesses pessoais (como livros e podcasts) ou até mesmo preferências em relação à alimentação — o que permitirá à Meta AI parar de recomendar pratos com carne a pessoas veganas, por exemplo.

Assim como o teste relacionado às pesquisas de links no Google, ainda não há previsão de quando a memória para a Meta AI será lançada no app principal — isto é, caso a empresa opte por levar o recurso adiante.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

X agora exibe seus posts para usuários bloqueados por você
Próx. Post

Apple ampliou um pouco sua liderança no mercado de tablets no 3º trimestre de 2024 [atualizado]
Posts relacionados