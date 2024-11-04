X agora exibe seus posts para usuários bloqueados por você

Após alguns meses de testes, o X (ex-Twitter) está liberando uma mudança no mínimo controversa relacionada ao recurso de bloqueio. A partir de agora, a rede permite que usuários visualizem suas postagens mesmo que você os tenha bloqueado.

Usuários bloqueados continuam não podendo seguir a pessoa que os bloqueou, interagir com suas postagens ou enviar mensagens diretas a ela — sendo possível apenas visualizar suas publicações, caso sua conta seja pública.

We’re starting to launch the block function update https://t.co/qNYIudCrqb — Engineering (@XEng) November 3, 2024 Estamos começando a lançar a atualização da função de bloqueio.

Além disso, anteriormente o X dizia que um usuário bloqueado não podia ver as listas de pessoas seguidas e de seguidores daquele que o bloqueou. A empresa agora atualizou a sua página de suporte para remover essa referência e passou a exibir essas listas para uma pessoa bloqueada por determinado usuário.

A rede social diz que a lógica por trás dessa mudança é de que o recurso de bloqueio podia ser usado para “compartilhar e ocultar informações prejudiciais ou privadas sobre alguém”, de modo que as alterações supracitadas poderão “resultar em mais transparência”. Isso, entretanto, não tem muito fundamento na prática, já que é possível tornar uma conta privada e compartilhar tais informações de qualquer forma — sem que usuários bloqueados as vejam.