X agora exibe seus posts para usuários bloqueados por você

Luiz Gustavo Ribeiro
04/11/2024 • 10:01
Shuterstock.com
Post do X exibido em um iPhone

Após alguns meses de testes, o X (ex-Twitter) está liberando uma mudança no mínimo controversa relacionada ao recurso de bloqueio. A partir de agora, a rede permite que usuários visualizem suas postagens mesmo que você os tenha bloqueado.

Usuários bloqueados continuam não podendo seguir a pessoa que os bloqueou, interagir com suas postagens ou enviar mensagens diretas a ela — sendo possível apenas visualizar suas publicações, caso sua conta seja pública.

Estamos começando a lançar a atualização da função de bloqueio.

Além disso, anteriormente o X dizia que um usuário bloqueado não podia ver as listas de pessoas seguidas e de seguidores daquele que o bloqueou. A empresa agora atualizou a sua página de suporte para remover essa referência e passou a exibir essas listas para uma pessoa bloqueada por determinado usuário.

A rede social diz que a lógica por trás dessa mudança é de que o recurso de bloqueio podia ser usado para “compartilhar e ocultar informações prejudiciais ou privadas sobre alguém”, de modo que as alterações supracitadas poderão “resultar em mais transparência”. Isso, entretanto, não tem muito fundamento na prática, já que é possível tornar uma conta privada e compartilhar tais informações de qualquer forma — sem que usuários bloqueados as vejam.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
