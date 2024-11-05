Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple

Apple alerta investidores sobre lucros e revela aumento do efetivo em relatório de 2024

Gabriel Otto
05/11/2024 • 17:08
Leitura de 2 minuto

Em seu relatório 10-K anual [PDF] referente ao ano fiscal de 2024, a Apple alertou investidores de que seus produtos futuros poderão não ser tão lucrativos quanto o iPhone — à medida em que avança para novos mercados não comprovados, como o de inteligência artificial e o de realidade mista (aumentada/virtual).

Publicidade

A empresa incluiu um novo alerta sobre crescimento e margens de lucro, destacando que novos produtos e tecnologias podem produzir receitas menores — o que poderá ter um impacto material adverso nos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da empresa.

Os analistas estão divididos sobre o potencial de crescimento da Apple nos próximos anos. Enquanto alguns preveem aumento nas margens brutas, outros questionam como a empresa ganhará dinheiro com IA generativa e se os novos produtos (como o Vision Pro) corresponderão ao perfil de margem do iPhone.

A Apple não comentou o assunto, mas o alerta aos investidores reflete a mudança no modelo de negócios da empresa.

Aumento no efetivo

Apesar de relatos de demissões, o relatório da Apple registrou um crescimento no número de funcionários em 2024. No final de setembro, a empresa contava com aproximadamente 164 mil funcionários em tempo integral no mundo todo, um aumento em relação aos 161 mil funcionários em 2023.

Publicidade

Esse número inclui funcionários corporativos e de varejo, e representa um retorno ao mesmo nível de 2022. A Apple, vale notar, havia registrado uma ligeira queda em 2023.

  • 2018: 132.000
  • 2019: 137.000
  • 2020: 147.000
  • 2021: 154.000
  • 2022: 164.000
  • 2023: 161.000
  • 2024: 164.000

Embora tenham havido demissões em projetos específicos, como o do seu veículo elétrico, a companhia conseguiu evitar demissões em larga escala — diferentemente de outras empresas de tecnologia, como o Google e a Microsoft.

via Financial Times, MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Post Ant.

Mailbird chega ao macOS com interface amigável e rastreamento de emails
Próx. Post

Apple Pay é liberado no Paraguai em parceria com grandes bancos
Posts relacionados