Apple alerta investidores sobre lucros e revela aumento do efetivo em relatório de 2024

Em seu relatório 10-K anual [PDF] referente ao ano fiscal de 2024, a Apple alertou investidores de que seus produtos futuros poderão não ser tão lucrativos quanto o iPhone — à medida em que avança para novos mercados não comprovados, como o de inteligência artificial e o de realidade mista (aumentada/virtual).

A empresa incluiu um novo alerta sobre crescimento e margens de lucro, destacando que novos produtos e tecnologias podem produzir receitas menores — o que poderá ter um impacto material adverso nos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da empresa.

Os analistas estão divididos sobre o potencial de crescimento da Apple nos próximos anos. Enquanto alguns preveem aumento nas margens brutas, outros questionam como a empresa ganhará dinheiro com IA generativa e se os novos produtos (como o Vision Pro) corresponderão ao perfil de margem do iPhone.

A Apple não comentou o assunto, mas o alerta aos investidores reflete a mudança no modelo de negócios da empresa.

Aumento no efetivo

Apesar de relatos de demissões, o relatório da Apple registrou um crescimento no número de funcionários em 2024. No final de setembro, a empresa contava com aproximadamente 164 mil funcionários em tempo integral no mundo todo, um aumento em relação aos 161 mil funcionários em 2023.

Esse número inclui funcionários corporativos e de varejo, e representa um retorno ao mesmo nível de 2022. A Apple, vale notar, havia registrado uma ligeira queda em 2023.

2018 : 132.000

: 132.000 2019 : 137.000

: 137.000 2020 : 147.000

: 147.000 2021 : 154.000

: 154.000 2022 : 164.000

: 164.000 2023 : 161.000

: 161.000 2024: 164.000

Embora tenham havido demissões em projetos específicos, como o do seu veículo elétrico, a companhia conseguiu evitar demissões em larga escala — diferentemente de outras empresas de tecnologia, como o Google e a Microsoft.

