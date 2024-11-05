Apple força escolha entre mouse ou trackpad na mesma cor do iMac (M4)

A pré-venda do iMac com chip M4, anunciado na semana passada, já está rolando em alguns países — onde o lançamento da máquina ocorrerá nesta sexta-feira (8/11) — e certos consumidores notaram uma mudança bastante desnecessária, por assim dizer, quando se trata das opções de compra de periféricos da máquina (agora equipados com uma porta USB-C).

Isso porque, com o novo modelo do desktop, você não pode mais comprar tanto o Magic Trackpad quanto o Magic Mouse junto ao iMac, como observado por um usuário do Reddit. Ou seja: você tem que escolher um ou outro.

Naturalmente, a Apple vende cada um desses periféricos separadamente; entretanto, adquirindo-os dessa forma, eles não são enviados na cor correspondente do iMac — e sim apenas nas cores tradicionais preta ou branca.

Trata-se de uma “complicação” simplesmente estética; ainda assim, considerando que era possível adquirir ambos os acessórios na mesma opção de cor ao comprar um iMac com chips M1 ou M3, também não dá para entender a razão da mudança, sem mais nem menos…

Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10

Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x

Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado

Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB ou 24GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet

Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

via 9to5Mac