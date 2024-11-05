Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple La Encantada, no Arizona (EUA), mudará de endereço temporariamente

Douglas Nascimento
05/11/2024 • 19:00
MacRumors
Apple Store La Encantada

A Apple La Encantada, localizada em Tucson, no estado americano do Arizona, é mais uma que mudará de local nos próximos dias, segundo informado pela própria Maçã na página oficial da loja.

De acordo com a empresa, já a partir deste sábado (9/11) a loja se mudará para um local temporário no segundo nível do shopping que dá nome ao estabelecimento, em frente às escadas que dão acesso ao nível.

Embora não tenha dado mais detalhes, a mudança temporária de local deve ter como objetivo uma reforma na loja original, cujo design, de acordo com o MacRumors, pode ser considerado ultrapassado atualmente.

Ainda segundo a página da loja, ela ficará fechada até a próxima sexta-feira (8/11), reabrindo no horário normal a partir de sábado.

Essa, vale recordar, não é a única mudança anunciada nos últimos dias em termos de Apple Stores, visto que a companhia abriu uma unidade temporária em Long Island (Nova York) e mudará o endereço da Apple Fair Oaks (Virgínia).

