Apple lança novo desafio de atividade para o Dia dos Veteranos

Na próxima segunda-feira (11/11), em comemoração ao Dia dos Veteranos (data que homenageia militares que serviram nas Forças Armadas), a Apple incentivará usuários do Watch a se movimentarem com um novo desafio de atividade.

Publicidade

A ideia é simples: completar uma atividade física de 11 minutos ou mais para ganhar recompensas digitais. Quem participar e concluir o desafio vai receber uma medalha especial no app Fitness e também um conjunto de adesivos animados no Mensagens (Messages).

Para entrar na ação, basta registrar o treino no app Exercício (Workout) do Apple Watch ou em qualquer outro app que sincronize com o app Saúde (Health). Como de praxe, a iniciativa faz parte dos desafios periódicos da Maçã, que usa datas comemorativas para incentivar seus usuários a se manterem ativos.

O desafio do Dia dos Veteranos estará disponível para todos os usuários do Apple Watch nos Estados Unidos, mas quem estiver fora do país poderá participar configurando a região nos Ajustes do aparelho.

Publicidade

Além do desafio do Watch, a Maçã também costuma incluir conteúdos temáticos do Dia dos Veteranos em outras plataformas, como a App Store, o Apple TV e o Apple Books, como forma de homenagear os veteranos e suas contribuições.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors