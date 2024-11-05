Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple lança novo desafio de atividade para o Dia dos Veteranos

Yan Avelino
05/11/2024 • 19:05
Desafio de atividade do Dia dos Veteranos 2024

Na próxima segunda-feira (11/11), em comemoração ao Dia dos Veteranos (data que homenageia militares que serviram nas Forças Armadas), a Apple incentivará usuários do Watch a se movimentarem com um novo desafio de atividade.

A ideia é simples: completar uma atividade física de 11 minutos ou mais para ganhar recompensas digitais. Quem participar e concluir o desafio vai receber uma medalha especial no app Fitness e também um conjunto de adesivos animados no Mensagens (Messages).

Desafio de atividade do Dia dos Veteranos 2024
Desafio de atividade do Dia dos Veteranos 2024
Desafio de atividade do Dia dos Veteranos 2024
Desafio de atividade do Dia dos Veteranos 2024

Para entrar na ação, basta registrar o treino no app Exercício (Workout) do Apple Watch ou em qualquer outro app que sincronize com o app Saúde (Health). Como de praxe, a iniciativa faz parte dos desafios periódicos da Maçã, que usa datas comemorativas para incentivar seus usuários a se manterem ativos.

O desafio do Dia dos Veteranos estará disponível para todos os usuários do Apple Watch nos Estados Unidos, mas quem estiver fora do país poderá participar configurando a região nos Ajustes do aparelho.

Além do desafio do Watch, a Maçã também costuma incluir conteúdos temáticos do Dia dos Veteranos em outras plataformas, como a App Store, o Apple TV e o Apple Books, como forma de homenagear os veteranos e suas contribuições.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
