Apple Pay é liberado no Paraguai em parceria com grandes bancos

Mais de dez anos após seu lançamento, o Apple Pay finalmente chegou ao Paraguai. De acordo com o ABC, o serviço permitirá que usuários de iPhones e Apple Watches paguem de forma prática e sem contato em mais de 80 mil comércios no país.
Conforme anunciado pela Mastercard, os bancos que inicialmente adotaram o Apple Pay no Paraguai são o Itaú (segundo o La Nación), o Continental e o ueno bank, mas a expectativa é que outras instituições ganhem suporte ao longo do tempo.
Por ser uma novidade no país, a processadora de cartões Bancard informou que o Apple Pay permite realizar pagamentos sem conexão com a internet, por meio de tokens pré-autorizados.
Nos sentimos muito orgulhosos em oferecer mais uma tecnologia como alternativa de pagamento para usuários e comerciantes. Assim, todos terão mais oportunidades de aproveitar os benefícios da digitalização no país. Hoje, estamos no mesmo nível, e até mesmo à frente, de outras tecnologias utilizadas na região e em várias partes do mundo.—Anibal Corina, gerente geral do Bancard.
Antes de chegar ao Paraguai, o Apple Pay havia desembarcado no Chile em agosto do ano passado — marcando mais uma expansão do serviço na América Latina —, um dia após o lançamento no Vietnã.
Aqui no Brasil, vale lembrar, o serviço aterrissou em 2018.
dica do Maxuel Lazzarotto