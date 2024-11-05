Apple Pay é liberado no Paraguai em parceria com grandes bancos

Mais de dez anos após seu lançamento, o Apple Pay finalmente chegou ao Paraguai. De acordo com o ABC, o serviço permitirá que usuários de iPhones e Apple Watches paguem de forma prática e sem contato em mais de 80 mil comércios no país.

Conforme anunciado pela Mastercard, os bancos que inicialmente adotaram o Apple Pay no Paraguai são o Itaú (segundo o La Nación), o Continental e o ueno bank, mas a expectativa é que outras instituições ganhem suporte ao longo do tempo.

¡Apple Pay llegó a 🇵🇾 con Continental! 🤩

Registrá tus tarjetas en Contimóvil o Apple Wallet y pagá con tu iPhone o Apple Watch 🍎 pic.twitter.com/PDTYyfI0e2 — Banco Continental Py (@bcontinentalpy) November 5, 2024 O Apple Pay chegou ao 🇵🇾 com o Banco Continental! 🤩

Cadastre seus cartões no Contimóvil ou no Apple Wallet e pague com seu iPhone ou Apple Watch 🍎 ¡Te mostramos el tutorial paso a paso para pagar con Apple Pay! 🙌

Seguí las indicaciones y ya vas a poder pagar sin contacto, ni complicaciones.

¡Así de fácil y seguro!👏 pic.twitter.com/noN3tn8do3 — ueno bank (@uenopy) November 5, 2024 Confira o tutorial passo a passo para pagar com Apple Pay! 🙌

Siga as instruções e comece a fazer pagamentos sem contato, sem complicações.

É fácil e seguro assim! 👏

Por ser uma novidade no país, a processadora de cartões Bancard informou que o Apple Pay permite realizar pagamentos sem conexão com a internet, por meio de tokens pré-autorizados.

Nos sentimos muito orgulhosos em oferecer mais uma tecnologia como alternativa de pagamento para usuários e comerciantes. Assim, todos terão mais oportunidades de aproveitar os benefícios da digitalização no país. Hoje, estamos no mesmo nível, e até mesmo à frente, de outras tecnologias utilizadas na região e em várias partes do mundo. —Anibal Corina, gerente geral do Bancard.

Antes de chegar ao Paraguai, o Apple Pay havia desembarcado no Chile em agosto do ano passado — marcando mais uma expansão do serviço na América Latina —, um dia após o lançamento no Vietnã.

Aqui no Brasil, vale lembrar, o serviço aterrissou em 2018.

dica do Maxuel Lazzarotto