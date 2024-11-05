Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple Pay é liberado no Paraguai em parceria com grandes bancos

Yan Avelino
05/11/2024 • 18:08

Mais de dez anos após seu lançamento, o Apple Pay finalmente chegou ao Paraguai. De acordo com o ABC, o serviço permitirá que usuários de iPhones e Apple Watches paguem de forma prática e sem contato em mais de 80 mil comércios no país.

Publicidade

Conforme anunciado pela Mastercard, os bancos que inicialmente adotaram o Apple Pay no Paraguai são o Itaú (segundo o La Nación), o Continental e o ueno bank, mas a expectativa é que outras instituições ganhem suporte ao longo do tempo.

O Apple Pay chegou ao 🇵🇾 com o Banco Continental! 🤩
Cadastre seus cartões no Contimóvil ou no Apple Wallet e pague com seu iPhone ou Apple Watch 🍎
Confira o tutorial passo a passo para pagar com Apple Pay! 🙌
Siga as instruções e comece a fazer pagamentos sem contato, sem complicações.
É fácil e seguro assim! 👏

Por ser uma novidade no país, a processadora de cartões Bancard informou que o Apple Pay permite realizar pagamentos sem conexão com a internet, por meio de tokens pré-autorizados.

Nos sentimos muito orgulhosos em oferecer mais uma tecnologia como alternativa de pagamento para usuários e comerciantes. Assim, todos terão mais oportunidades de aproveitar os benefícios da digitalização no país. Hoje, estamos no mesmo nível, e até mesmo à frente, de outras tecnologias utilizadas na região e em várias partes do mundo.

Anibal Corina, gerente geral do Bancard.

Antes de chegar ao Paraguai, o Apple Pay havia desembarcado no Chile em agosto do ano passado — marcando mais uma expansão do serviço na América Latina —, um dia após o lançamento no Vietnã.

Publicidade

Aqui no Brasil, vale lembrar, o serviço aterrissou em 2018.

dica do Maxuel Lazzarotto

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple alerta investidores sobre lucros e revela aumento do efetivo em relatório de 2024
Próx. Post

Player CoverSutra é “ressuscitado” com suporte ao macOS Sequoia 15
Posts relacionados