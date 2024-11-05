Apple propõe investimento na Indonésia após banimento do iPhone 16

De acordo com uma nova matéria da Bloomberg, a Apple propôs investir quase US$10 milhões na Indonésia — uma resposta direta ao recente banimento dos iPhones 16 do país após a empresa não atingir limite mínimo de 40% de uso de componentes nacionais em smartphones e tablets comercializados por lá.

Na tentativa de reverter o banimento, a proposta da empresa envolveria o investimento em uma fábrica em Bandung (no sudeste de Jacarta) em parceria com uma lista de fornecedores. No local, a Maçã planejaria investir principalmente na produção de acessórios e componentes para os seus dispositivos.

Cabe agora ao Ministério da Indústria da Indonésia analisar se a proposta (que está sujeita a alterações) atende aos requisitos exigidos (os quais levaram ao banimento dos iPhones 16). Isso deverá ser decidido em breve, de acordo com pessoas com conhecimento sobre o assunto ouvidas pela publicação.

Como destacou a Bloomberg, um investimento de cerca de US$10 milhões seria um valor pequeno para a Apple se compararmos com o que ela deixaria de ganhar com o banimento dos seus aparelhos do país — o qual conta com quase 278 milhões de habitantes, muitos deles jovens e ligados em produtos tecnológicos.

Google Pixel também banido

A Apple, cabe destacar, não é a única Big Tech enfrentando um problema do gênero na Indonésia. Recentemente, logo após a decisão referente aos iPhones 16, o país também baniu a comercialização dos smartphones Pixel (do Google), os quais igualmente não atingiram a taxa mínima de 40% de uso de componentes nacionais.

