Apple registra patente de acessório com sensores de saúde para vestíveis

A Apple está trabalhando em uma tecnologia para monitorar a saúde dos usuários de forma não invasiva, como sugere uma nova patente. Mais precisamente, a empresa está estudando um acessório (para um dispositivo vestível) feito de tecido elástico que poderá ser integrado ao Apple Watch e a outros dispositivos, como o Apple Vision Pro.

A patente, que já teve outras duas versões concedidas à Apple em 2019 e neste ano, descreve métodos para integrar circuitos e sensores na pulseira/faixa de cabeça para medir a pressão arterial, o ritmo dos batimentos cardíacos e a taxa respiratória.

Imagem: AppleInsider

A Apple detalha o uso de materiais como náilon e elastano para desenvolver o acessório. No entanto, a empresa também reconhece os desafios relacionados à confiabilidade e à limpeza da tecnologia vestível. Para superá-los, ela cita soluções para resistência à água e lavagem, durabilidade dos componentes elétricos e integração com equipamentos externos.

Essa inovação poderá ser um acréscimo muito útil para a monitorização da saúde e o bem-estar nos dispositivos da Apple — de modo que, caso essa tecnologia se concretize, a Apple dará mais um passo de criar uma experiência de saúde mais integrada e conveniente para seus usuários.

