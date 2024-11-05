Navegue

Apple registra patente de acessório com sensores de saúde para vestíveis

Gabriel Otto
05/11/2024 • 16:34
Pulseiras para Apple Watch

A Apple está trabalhando em uma tecnologia para monitorar a saúde dos usuários de forma não invasiva, como sugere uma nova patente. Mais precisamente, a empresa está estudando um acessório (para um dispositivo vestível) feito de tecido elástico que poderá ser integrado ao Apple Watch e a outros dispositivos, como o Apple Vision Pro.

A patente, que já teve outras duas versões concedidas à Apple em 2019 e neste ano, descreve métodos para integrar circuitos e sensores na pulseira/faixa de cabeça para medir a pressão arterial, o ritmo dos batimentos cardíacos e a taxa respiratória.

Patente Apple Pulseira Elástica
A Apple detalha o uso de materiais como náilon e elastano para desenvolver o acessório. No entanto, a empresa também reconhece os desafios relacionados à confiabilidade e à limpeza da tecnologia vestível. Para superá-los, ela cita soluções para resistência à água e lavagem, durabilidade dos componentes elétricos e integração com equipamentos externos.

Essa inovação poderá ser um acréscimo muito útil para a monitorização da saúde e o bem-estar nos dispositivos da Apple — de modo que, caso essa tecnologia se concretize, a Apple dará mais um passo de criar uma experiência de saúde mais integrada e conveniente para seus usuários.

via AppleInsider

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
