Apple teria feito pesquisa interna visando investir em óculos inteligentes

A Apple parece estar cada vez mais focada na ideia de produzir seus próprios óculos inteligentes, nos moldes dos da Meta em parceria com a Ray-Ban. De acordo com a Bloomberg, a empresa lançou uma pesquisa interna para coletar feedbacks de funcionários sobre os produtos dessa categoria atualmente no mercado.

Liderada pela equipe de Qualidade de Sistemas de Produtos da Apple, a iniciativa teria até um codinome (Atlas). Em email enviado a funcionários selecionados, a empresa destacou a importância de “testar e desenvolver produtos que todos possam amar”, convidando-os a participar do estudo sobre os “óculos inteligentes atuais do mercado”.

Segundo a Bloomberg, a Apple costuma organizar esses grupos focais secretos sempre que considera embarcar em uma nova categoria — e fazê-los com funcionários é uma maneira muitas vezes eficiente de impedir que esses planos se tornem públicos (não funcionou desta vez, aparentemente). A empresa, inclusive, estaria planejando organizar grupos adicionais futuramente.

Esse primeiro estudo ajudará a Maçã a descobrir, num primeiro momento, quais recursos deverá incluir no futuro dispositivo (basicamente descobrindo o que as pessoas almejam em um produto do gênero) e também a identificar maneiras pelas quais a tecnologia poderá ser usada.

Segundo a reportagem, a abordagem da Apple poderá envolver a fabricação de óculos que funcionam de forma semelhante aos AirPods, mas com uma maior vida útil da bateria, além de sensores e tecnologia de áudio melhorados — o que poderia ser um diferencial em relação aos óculos já comercializados pela Meta.

A provável entrada da Apple nesse mercado segue a recepção abaixo do esperado ao Vision Pro, a qual está fazendo a Maçã constantemente recalcular a rota no que se refere ao futuro dos seus dispositivos do gênero.

