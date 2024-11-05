Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple teria feito pesquisa interna visando investir em óculos inteligentes

Douglas Nascimento
05/11/2024 • 10:01
AS Tech Guide
Conceito de "Apple Glass"

A Apple parece estar cada vez mais focada na ideia de produzir seus próprios óculos inteligentes, nos moldes dos da Meta em parceria com a Ray-Ban. De acordo com a Bloomberg, a empresa lançou uma pesquisa interna para coletar feedbacks de funcionários sobre os produtos dessa categoria atualmente no mercado.

Publicidade

Liderada pela equipe de Qualidade de Sistemas de Produtos da Apple, a iniciativa teria até um codinome (Atlas). Em email enviado a funcionários selecionados, a empresa destacou a importância de “testar e desenvolver produtos que todos possam amar”, convidando-os a participar do estudo sobre os “óculos inteligentes atuais do mercado”.

Posts relacionados

Segundo a Bloomberg, a Apple costuma organizar esses grupos focais secretos sempre que considera embarcar em uma nova categoria — e fazê-los com funcionários é uma maneira muitas vezes eficiente de impedir que esses planos se tornem públicos (não funcionou desta vez, aparentemente). A empresa, inclusive, estaria planejando organizar grupos adicionais futuramente.

Esse primeiro estudo ajudará a Maçã a descobrir, num primeiro momento, quais recursos deverá incluir no futuro dispositivo (basicamente descobrindo o que as pessoas almejam em um produto do gênero) e também a identificar maneiras pelas quais a tecnologia poderá ser usada.

Publicidade

Segundo a reportagem, a abordagem da Apple poderá envolver a fabricação de óculos que funcionam de forma semelhante aos AirPods, mas com uma maior vida útil da bateria, além de sensores e tecnologia de áudio melhorados — o que poderia ser um diferencial em relação aos óculos já comercializados pela Meta.

A provável entrada da Apple nesse mercado segue a recepção abaixo do esperado ao Vision Pro, a qual está fazendo a Maçã constantemente recalcular a rota no que se refere ao futuro dos seus dispositivos do gênero.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iPad Air, iMac e Studio Display poderão ganhar telas de 90Hz
Próx. Post

Desenvolvedores já podem trabalhar para integrar seus apps à Siri da Apple Intelligence
Posts relacionados