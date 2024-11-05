Navegue

Chefe de acessibilidade da Apple estará na Web Summit Lisboa 2024

Douglas Nascimento
05/11/2024 • 20:28
Web Summit Lisboa 2024

A exemplo do que aconteceu em 2021 e em 2022, a Apple marcará presença na edição de 2024 da Web Summit Lisboa, evento que reúne anualmente na capital portuguesa CEOs 1Chief executive officers, ou diretores executivos., investidores e outras figuras de relevância no mundo da tecnologia e da inovação.

Desta vez, a Maçã será representada pela sua chefe global de acessibilidade, Sarah Herrlinger. A executiva fará uma palestra intitulada “Design for everyone: 40 years of accessibility at Apple” (“Design para todos: 40 anos de acessibilidade na Apple”, em tradução livre), na qual apresentará as iniciativas da empresa no campo da acessibilidade.

De acordo com o site iFeed, Herrlinger “compartilhará a visão e o compromisso contínuo da Apple com a inclusão, sustentados por 40 anos de avanços e implementação de funcionalidades de acessibilidade em todos os seus produtos e serviços”.

Como não poderia deixar de ser, ela também abordará tópicos como machine learning e inteligência artificial, destacando como essas tecnologias têm sido importantes na criação de funcionalidades que visam uma maior inclusão e usabilidade para pessoas com deficiência.

Junte-se à chefe global de acessibilidade da Apple, Sarah Herrlinger, para ouvir sobre as inovações que foram impulsionadas pelo design para usuários com deficiência, como a IA e o aprendizado de máquina estão impulsionando novas experiências para usuários com deficiência e por que a Apple acredita que a acessibilidade é um direito humano.

A participação de Herrlinger na Web Summit, que é uma das conferências de tecnologia mais prestigiadas da Europa, acontecerá no dia 12 de novembro, uma terça-feira, a partir das 14h50 pelo horário local (11h50 pelo horário de Brasília).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
