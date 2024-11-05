Como manter o download local de um arquivo do iCloud [iPhone, iPad e Mac]

Se você costuma armazenar os seus arquivos no iCloud, deve saber que, depois de um certo tempo, aqueles que você tiver baixado localmente no iPhone, no iPad ou no Mac serão colocados de volta na nuvem — a fim de economizar o armazenamento dos seus dispositivos.

Porém, a partir do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15, a Apple passou a permitir que você mantenha certos conteúdos sempre baixados, garantindo o acesso offline — ou seja, para serem acessados mesmo quando você estiver sem uma conexão às redes Wi-Fi ou celular.

Veja como fazer! 📂

Como manter arquivos do iCloud sempre baixados no iPhone/iPad

Abra o app Arquivos (Files) no seu dispositivo e localize o arquivo desejado. Em seguida, mantenha o dedo pressionado em cima dele e toque em “Manter Baixado”.

Um símbolo com uma setinha voltada para baixo indicará que o arquivo permanecerá baixado.

Caso essa opção não esteja aparecendo, isso significa que o arquivo já está armazenado localmente no seu iPhone ou iPad.



Como manter arquivos do iCloud sempre baixados no Mac

Abra o Finder, clique em “iCloud” (na barra lateral esquerda) e identifique o arquivo baixado que deseja manter.

Depois, clique com o botão direito do mouse em cima dele ou pressione a tecla ⌃ control enquanto clica com o botão esquerdo do mouse. Por fim, selecione a opção “Manter Downloads”.

Muito útil, não acham? 😉