sdx15 / Shutterstock.com
Arquivos no iPhone

Como marcar uma pasta como favorita no app Arquivos [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
05/11/2024 • 08:00
O aplicativo nativo Arquivos (Files) permite que você favorite uma pasta a fim de facilitar o acesso a ela sempre que precisar visualizar algum documento ou coisa do tipo.

Posteriormente, aquelas pastas que você tiver marcado como favoritas poderão ser vistas em “Explorar”, dentro do próprio app. A seguir, veja como é supersimples fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 😉

YouTube video

Abra o app Arquivos no seu aparelho e, em uma localização, toque e mantenha o dedo pressionado em cima da pasta desejada. Para finalizar, ative a opção “Favorito”.

Posteriormente, você pode conferir as suas pastas favoritadas tocando na aba “Explorar” (onde talvez seja necessário selecionar “Explorar” no canto superior esquerdo) e expandir a seção “Favoritos”.

Caso queira remover alguma pasta da seção “Favoritos”, deslize o dedo da direita para a esquerda em cima dela e toque em “Remover”.

Simples, não é mesmo? 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
