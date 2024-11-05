Como marcar uma pasta como favorita no app Arquivos [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Arquivos (Files) permite que você favorite uma pasta a fim de facilitar o acesso a ela sempre que precisar visualizar algum documento ou coisa do tipo.

Posteriormente, aquelas pastas que você tiver marcado como favoritas poderão ser vistas em “Explorar”, dentro do próprio app. A seguir, veja como é supersimples fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 😉

Abra o app Arquivos no seu aparelho e, em uma localização, toque e mantenha o dedo pressionado em cima da pasta desejada. Para finalizar, ative a opção “Favorito”.

Posteriormente, você pode conferir as suas pastas favoritadas tocando na aba “Explorar” (onde talvez seja necessário selecionar “Explorar” no canto superior esquerdo) e expandir a seção “Favoritos”.

Caso queira remover alguma pasta da seção “Favoritos”, deslize o dedo da direita para a esquerda em cima dela e toque em “Remover”.

Simples, não é mesmo? 😊