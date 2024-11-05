Navegue

iPad Air, iMac e Studio Display poderão ganhar telas de 90Hz

Douglas Nascimento
05/11/2024 • 09:11
iPad Air (M2)

Enquanto há muita expectativa para que a Apple adote a tecnologia ProMotion (com taxas de atualização da tela variáveis, de até 120Hz) em mais aparelhos, um novo rumor indica que a Maçã pode ir por um meio termo e adotar uma refresh rate de 90Hz em alguns dispositivos com telas maiores.

Como ouviu 9to5Mac, a informação partiu de uma fonte anônima do podcast Upgrade, a qual teria afirmado que a nova taxa de atualização chegaria especificamente ao próximo iPad Air e, mais futuramente, ao Studio Display e ao iMac — todos eles com taxa de atualização fixa de 60Hz atualmente.

Eu tenho novidades sobre melhorias na tela para a próxima geração do iPad Air (M3). A Apple está trabalhando em uma tela LCD 1Liquid crystal display, ou display de cristal líquido. de taxa de atualização mais alta com um novo painel de movimento líquido fixo em torno de 90Hz. Eles também estão trabalhando para expandi-lo a outros modelos ou produtos, como um iMac de 24 polegadas e em uma próxima geração do Studio Display.

Esse rumor surge em meio a uma grande possibilidade de vermos a Apple adotar a tecnologia ProMotion até mesmo nos modelos mais básicos do iPhone a partir do ano que vem — cerca de cinco anos após adotá-la pela primeira vez, nos iPhones 13 Pro.

Especificamente no caso do iPad Air, pode ser que a Apple veja na taxa de atualização de 90Hz uma maneira de economizar na fabricação da tela e, ao mesmo tempo, manter a tecnologia do dispositivo inferior à dos iPads Pro. O Studio Display, por sua vez, não é atualizado desde o seu lançamento, em 2022.

iPads Air (miniatura)
Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iMac (miniatura)
Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10
Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x
Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado
Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB ou 24GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet
Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico
Studio Display (miniatura)
Comprar Studio Display de Apple Preço à vista: a partir de R$17.099,10
Preço parcelado: a partir de R$18.999,00 em até 12x
Vidro: convencional ou nano-texture
Base: ajuste de inclinação, ajuste de inclinação e altura ou VESA

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
