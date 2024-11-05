iPad Air, iMac e Studio Display poderão ganhar telas de 90Hz

Enquanto há muita expectativa para que a Apple adote a tecnologia ProMotion (com taxas de atualização da tela variáveis, de até 120Hz) em mais aparelhos, um novo rumor indica que a Maçã pode ir por um meio termo e adotar uma refresh rate de 90Hz em alguns dispositivos com telas maiores.

Publicidade

Como ouviu 9to5Mac, a informação partiu de uma fonte anônima do podcast Upgrade, a qual teria afirmado que a nova taxa de atualização chegaria especificamente ao próximo iPad Air e, mais futuramente, ao Studio Display e ao iMac — todos eles com taxa de atualização fixa de 60Hz atualmente.

Eu tenho novidades sobre melhorias na tela para a próxima geração do iPad Air (M3). A Apple está trabalhando em uma tela LCD de taxa de atualização mais alta com um novo painel de movimento líquido fixo em torno de 90Hz. Eles também estão trabalhando para expandi-lo a outros modelos ou produtos, como um iMac de 24 polegadas e em uma próxima geração do Studio Display.

Esse rumor surge em meio a uma grande possibilidade de vermos a Apple adotar a tecnologia ProMotion até mesmo nos modelos mais básicos do iPhone a partir do ano que vem — cerca de cinco anos após adotá-la pela primeira vez, nos iPhones 13 Pro.

Especificamente no caso do iPad Air, pode ser que a Apple veja na taxa de atualização de 90Hz uma maneira de economizar na fabricação da tela e, ao mesmo tempo, manter a tecnologia do dispositivo inferior à dos iPads Pro. O Studio Display, por sua vez, não é atualizado desde o seu lançamento, em 2022.

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10

Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x

Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado

Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB ou 24GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet

Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

Comprar Studio Display de Apple Preço à vista: a partir de R$17.099,10

Preço parcelado: a partir de R$18.999,00 em até 12x

Vidro: convencional ou nano-texture

Base: ajuste de inclinação, ajuste de inclinação e altura ou VESA

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.