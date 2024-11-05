iPhones são as principais iscas de golpes online; saiba como evitá-los!

Um novo levantamento da OLX revelou um cenário preocupante sobre golpes digitais envolvendo celulares no Brasil durante o primeiro semestre deste ano.

Os dados indicam que essas fraudes geraram um prejuízo de R$58,3 milhões aos brasileiros. Embora a perda monetária tenha sido 14% menor em comparação ao mesmo período de 2023, houve um aumento de aproximadamente 40% nas três principais categorias de golpes: fraude do falso pagamento, invasão de contas e anúncios falsos.

Entre as marcas mais visadas pelos golpistas, a Apple lidera com 80% dos golpes envolvendo iPhones, um aumento em relação aos 77% de 2023. O iPhone 11 continua sendo a principal isca nos anúncios fraudulentos (afinal, ele é o usado mais vendido), enquanto o iPhone 13 entrou no Top 5 das fraudes e o iPhone 12 subiu uma posição — ocupando agora a terceira colocação.

Em ambos os períodos, os aparelhos da Samsung registraram 11% das ocorrências. São Paulo foi o estado com maior prejuízo (R$18,1 milhões), seguido pelo Rio de Janeiro (R$12,8 milhões) e por Minas Gerais (R$2,8 milhões).

Vamos entender, abaixo, quais e como os golpes funcionam, bem como as formas para se prevenir deles.

Falso pagamento

O golpe do falso pagamento é um dos mais comuns. O fraudador envia um comprovante falso de pagamento para o anunciante, que acredita que o valor já foi depositado.

Para se proteger, você deve:

Verificar o pagamento em sua conta bancária ou plataforma antes de entregar o produto.

Manter a conversa nos chats das plataformas de compra e venda.

Verificar o domínio dos emails, para evitar phishing.

Pesquisar a reputação da loja ou do comprador antes de realizar a transação.

Invasão de conta

A invasão de conta é outro golpe comum. O fraudador utiliza credenciais vazadas para acessar contas e realizar transações fraudulentas.

Aqui vão algumas dicas para você se proteger:

Use senhas fortes e únicas para cada conta.

Mude as suas senhas periodicamente.

Acompanhe movimentações em meios de pagamento.

Sempre que disponível, ative a autenticação de dois fatores.

Anúncio falso

O anúncio falso é um golpe que visa atrair vítimas com ofertas irresistíveis. O criminoso insere anúncios atrativos para exigir pagamentos antecipados.

Você pode se proteger seguindo as dicas abaixo:

Desconfie de preços muito baixos ou ofertas excessivamente generosas.

Negocie pelos chats das plataformas de compra e venda.

Não clique em links externos.

Encontre-se em locais públicos e, de preferência, acompanhado.

Como se prevenir

Além das dicas acima para se prevenir contra cada tipo de golpe, é sempre indicado que você mantenha seus dispositivos atualizados e não forneça suas informações pessoais ou financeiras para ninguém, suspeitando daqueles que as requererem por qualquer motivo. Além disso, é claro, é importante efetuar transações por meio de plataformas de pagamento seguras.

Lembre-se de que a prevenção é a melhor defesa contra golpes online. Seja cauteloso e vigilante ao realizar compras e vendas online. 👀