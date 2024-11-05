Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhones são as principais iscas de golpes online; saiba como evitá-los!

Gabriel Otto
05/11/2024 • 18:43
Shuterstock.com
Ícone de alerta e um iPhone

Um novo levantamento da OLX revelou um cenário preocupante sobre golpes digitais envolvendo celulares no Brasil durante o primeiro semestre deste ano.

Publicidade

Os dados indicam que essas fraudes geraram um prejuízo de R$58,3 milhões aos brasileiros. Embora a perda monetária tenha sido 14% menor em comparação ao mesmo período de 2023, houve um aumento de aproximadamente 40% nas três principais categorias de golpes: fraude do falso pagamento, invasão de contas e anúncios falsos.

Entre as marcas mais visadas pelos golpistas, a Apple lidera com 80% dos golpes envolvendo iPhones, um aumento em relação aos 77% de 2023. O iPhone 11 continua sendo a principal isca nos anúncios fraudulentos (afinal, ele é o usado mais vendido), enquanto o iPhone 13 entrou no Top 5 das fraudes e o iPhone 12 subiu uma posição — ocupando agora a terceira colocação.

Em ambos os períodos, os aparelhos da Samsung registraram 11% das ocorrências. São Paulo foi o estado com maior prejuízo (R$18,1 milhões), seguido pelo Rio de Janeiro (R$12,8 milhões) e por Minas Gerais (R$2,8 milhões).

Publicidade

Vamos entender, abaixo, quais e como os golpes funcionam, bem como as formas para se prevenir deles.

Falso pagamento

O golpe do falso pagamento é um dos mais comuns. O fraudador envia um comprovante falso de pagamento para o anunciante, que acredita que o valor já foi depositado.

Para se proteger, você deve:

  • Verificar o pagamento em sua conta bancária ou plataforma antes de entregar o produto.
  • Manter a conversa nos chats das plataformas de compra e venda.
  • Verificar o domínio dos emails, para evitar phishing.
  • Pesquisar a reputação da loja ou do comprador antes de realizar a transação.

Invasão de conta

A invasão de conta é outro golpe comum. O fraudador utiliza credenciais vazadas para acessar contas e realizar transações fraudulentas.

Publicidade

Aqui vão algumas dicas para você se proteger:

  • Use senhas fortes e únicas para cada conta.
  • Mude as suas senhas periodicamente.
  • Acompanhe movimentações em meios de pagamento.
  • Sempre que disponível, ative a autenticação de dois fatores.

Anúncio falso

O anúncio falso é um golpe que visa atrair vítimas com ofertas irresistíveis. O criminoso insere anúncios atrativos para exigir pagamentos antecipados.

Publicidade

Você pode se proteger seguindo as dicas abaixo:

  • Desconfie de preços muito baixos ou ofertas excessivamente generosas.
  • Negocie pelos chats das plataformas de compra e venda.
  • Não clique em links externos.
  • Encontre-se em locais públicos e, de preferência, acompanhado.

Como se prevenir

Além das dicas acima para se prevenir contra cada tipo de golpe, é sempre indicado que você mantenha seus dispositivos atualizados e não forneça suas informações pessoais ou financeiras para ninguém, suspeitando daqueles que as requererem por qualquer motivo. Além disso, é claro, é importante efetuar transações por meio de plataformas de pagamento seguras.

Lembre-se de que a prevenção é a melhor defesa contra golpes online. Seja cauteloso e vigilante ao realizar compras e vendas online. 👀

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Post Ant.

Player CoverSutra é “ressuscitado” com suporte ao macOS Sequoia 15
Próx. Post

Leilão da Receita Federal tem lote com quase 300 Apple Watches!
Posts relacionados