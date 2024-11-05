Leilão da Receita Federal tem lote com quase 300 Apple Watches!

Um novo edital de um leilão da Receita Federal foi divulgado — após comentarmos outros dois por aqui ontem. No mais recente, os lotes estão distribuídos na capital de São Paulo e, como de costume, contam com alguns produtos da Apple.

No total são 168 lotes disponíveis, sendo que 56 deles trazem algum dispositivo da Maçã.

Como sempre alertamos, não há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, que também não têm garantia para reparos ou trocas. Os produtos podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar — detalhe que costuma ser divulgado.

A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 3 1x SuperDrive USB

1x adaptador USB da Apple R$94.100 12 256x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)

22x Apple Watch Ultra 2

2x Apple Watch Series 6 (tamanho não especificado)

4x Apple Watch Series 5 (tamanho não especificado)

1x Apple Watch Series 3 de 42mm

2x Apple Watch Series 2 (tamanho não especificado) R$276.700 16 1x Magic Mouse (geração não especificada) R$3.900 19 1x AirTag R$37.300 21 1x MacBook Pro (M1)

1x Magic Keyboard (geração não especificada)

1x Magic Mouse (geração não especificada) R$1.400 39 1x iPhone 11 de 64GB

1x MacBook Air (M1) de 256GB

4x cabo USB-C da Apple

4x adaptador de energia USB-C da Apple R$700 41 6x MacBook Air de 13″ (geração não especificada) R$3.300 45 2x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro)

4x MacBook Pro (geração não especificada) R$20.800 50 3x MacBook de Air (M3) de 13″ R$2.800 60 2x AirPods (geração não especificada)

1x AirPods (2ª geração)

1x AirPods Pro (geração não especificada) R$17.700 62 1x MacBook Pro de 13″ (geração não especificada)

1x iPad (8ª geração) R$1.800 63 a 73 1x iPhone 13

2x iPhone XS Max (sem acessórios) R$1.700 74 1x iPhone 13

2x iPhone XS Max (sem acessórios) R$1.600 75 1x iPhone 14 de 128GB

2x iPhone XS Max (sem acessórios)

1x adaptador de energia da Apple R$1.500 76 1x iPhone 14 Pro Max

2x iPhone XS Max (sem acessórios)

1x fone de ouvido da Apple (modelo não especificado) R$2.300 77 1x iPhone 13 de 128GB

1x iPhone 14 Pro Max

2x iPhone XS Max (sem acessórios)

1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado) R$2.700 78 1x iPhone 14 Pro Max

2x iPhone XS Max (sem acessórios)

1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado) R$2.300 79 2x iPhone (modelo não especificado)

1x iPhone XS Max (sem acessórios) R$1.600 80 e 81 1x iPhone 14 Pro Max

2x iPhone XS Max R$1.600 82 1x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)

5x MacBook Pro de 16″ (M1 Max) R$12.800 86 3x iPhone (modelo não especificado) R$12.600 87 1x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)

2x MacBook Pro de 16″ (M1 Max) R$8.900 88 2x iPhone (modelo não especificado) R$900 89 2x iPad (10ª geração) de 256GB

6x iPad Pro de 11″ (M4) de 512GB

3x iPad mini (6ª geração) de 256GB

11x MacBook Air de 13″ (M3) com 256GB e 8GB de memória

6x MacBook Air de 13″ (M3) com 256GB e 16GB de memória

4x MacBook Air de 13″(M3) com 512GB e 16GB de memória

7x MacBook Pro de 14″(M3 Pro) com 512GB e 18GB de memória R$40.300 90 1x iPhone 14 Pro Max R$800 94 1x MacBook Pro (geração não especificada)

1x MacBook Pro (M1 Max) de 16″ R$3.900 97 2x MacBook Pro de 14″ (M2 Pro)

1x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro) R$4.400 98 2x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro) R$3.200 119 3x iPhone (modelo não especificado) R$1.100 120 1x iPhone (modelo não especificado) R$2.000 124 3x iPhone (modelo não especificado) R$1.100 130 Apple Watch Series 4 de 40mm R$5.000 141 1x carregador MagSafe R$2.000 147 4x AirPods (1ª geração)

3x adaptador de energia USB-C da Apple

1x cabo USB-C para Lightning da Apple (1 metro) R$2.000 152 1x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)

1x iPad (9ª geração) de 64GB R$1.300 158 1x iPad (10ª geração) de 64GB

1x EarPods (USB-C)

1x adaptador de energia USB-C da Apple R$2.300 159 3x iPad (10ª geração) de 64GB R$2.800 160 30x Apple Pencil (1ª geração)

2x adaptador de energia USB-C da Apple R$1.800 161 2x iPad de 9ª geração de 64GB

1x Mac mini (M2) de 512GB

10x adaptador de energia USB-C da Apple R$2.800 162 1x Apple Watch de 41mm (geração não especificada) R$2.200 164 1x MacBook Pro (M1) de 256GB

1x cabo da Apple

2x adaptador de energia USB-C da Apple R$1.400 165 a 167 2x MacBook Air (M1) de 256GB R$800 168 1x MacBook Air (M1) de 256GB R$400

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 28 de novembro, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 2/12. As propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, que ocorrerá no dia 3/12, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.