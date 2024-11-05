Navegue

Leitura de 3 minuto

Leilão da Receita Federal tem lote com quase 300 Apple Watches!

Luiz Gustavo Ribeiro
05/11/2024 • 18:49
charnsitr / Shutterstock.com
Apple Watch Ultra

Um novo edital de um leilão da Receita Federal foi divulgado — após comentarmos outros dois por aqui ontem. No mais recente, os lotes estão distribuídos na capital de São Paulo e, como de costume, contam com alguns produtos da Apple.

Publicidade

No total são 168 lotes disponíveis, sendo que 56 deles trazem algum dispositivo da Maçã.

Como sempre alertamos, não há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, que também não têm garantia para reparos ou trocas. Os produtos podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar — detalhe que costuma ser divulgado.

A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.

LoteProduto(s) da AppleValor mínimo
31x SuperDrive USB
1x adaptador USB da Apple		R$94.100
12256x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)
22x Apple Watch Ultra 2
2x Apple Watch Series 6 (tamanho não especificado)
4x Apple Watch Series 5 (tamanho não especificado)
1x Apple Watch Series 3 de 42mm
2x Apple Watch Series 2 (tamanho não especificado)		R$276.700
161x Magic Mouse (geração não especificada)R$3.900
191x AirTagR$37.300
211x MacBook Pro (M1)
1x Magic Keyboard (geração não especificada)
1x Magic Mouse (geração não especificada)		R$1.400
391x iPhone 11 de 64GB
1x MacBook Air (M1) de 256GB
4x cabo USB-C da Apple
4x adaptador de energia USB-C da Apple		R$700
416x MacBook Air de 13″ (geração não especificada)R$3.300
452x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro)
4x MacBook Pro (geração não especificada)		R$20.800
503x MacBook de Air (M3) de 13″R$2.800
602x AirPods (geração não especificada)
1x AirPods (2ª geração)
1x AirPods Pro (geração não especificada)		R$17.700
621x MacBook Pro de 13″ (geração não especificada)
1x iPad (8ª geração)		R$1.800
63 a 731x iPhone 13
2x iPhone XS Max (sem acessórios)		R$1.700
741x iPhone 13
2x iPhone XS Max (sem acessórios)		R$1.600
751x iPhone 14 de 128GB
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x adaptador de energia da Apple		R$1.500
761x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x fone de ouvido da Apple (modelo não especificado)		R$2.300
771x iPhone 13 de 128GB
1x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado)		R$2.700
781x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado)		R$2.300
792x iPhone (modelo não especificado)
1x iPhone XS Max (sem acessórios)		R$1.600
80 e 811x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max		R$1.600
821x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)
5x MacBook Pro de 16″ (M1 Max)		R$12.800
863x iPhone (modelo não especificado)R$12.600
871x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)
2x MacBook Pro de 16″ (M1 Max)		R$8.900
882x iPhone (modelo não especificado)R$900
892x iPad (10ª geração) de 256GB
6x iPad Pro de 11″ (M4) de 512GB
3x iPad mini (6ª geração) de 256GB
11x MacBook Air de 13″ (M3) com 256GB e 8GB de memória
6x MacBook Air de 13″ (M3) com 256GB e 16GB de memória
4x MacBook Air de 13″(M3) com 512GB e 16GB de memória
7x MacBook Pro de 14″(M3 Pro) com 512GB e 18GB de memória		R$40.300
901x iPhone 14 Pro MaxR$800
941x MacBook Pro (geração não especificada)
1x MacBook Pro (M1 Max) de 16″		R$3.900
972x MacBook Pro de 14″ (M2 Pro)
1x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro)		R$4.400
982x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)R$3.200
1193x iPhone (modelo não especificado)R$1.100
1201x iPhone (modelo não especificado)R$2.000
1243x iPhone (modelo não especificado)R$1.100
130Apple Watch Series 4 de 40mmR$5.000
1411x carregador MagSafeR$2.000
1474x AirPods (1ª geração)
3x adaptador de energia USB-C da Apple
1x cabo USB-C para Lightning da Apple (1 metro)		R$2.000
1521x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)
1x iPad (9ª geração) de 64GB		R$1.300
1581x iPad (10ª geração) de 64GB
1x EarPods (USB-C)
1x adaptador de energia USB-C da Apple		R$2.300
1593x iPad (10ª geração) de 64GBR$2.800
16030x Apple Pencil (1ª geração)
2x adaptador de energia USB-C da Apple		R$1.800
1612x iPad de 9ª geração de 64GB
1x Mac mini (M2) de 512GB
10x adaptador de energia USB-C da Apple		R$2.800
1621x Apple Watch de 41mm (geração não especificada)R$2.200
1641x MacBook Pro (M1) de 256GB
1x cabo da Apple
2x adaptador de energia USB-C da Apple		R$1.400
165 a 1672x MacBook Air (M1) de 256GBR$800
1681x MacBook Air (M1) de 256GBR$400

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 28 de novembro, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 2/12. As propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, que ocorrerá no dia 3/12, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
