Leilão da Receita Federal tem lote com quase 300 Apple Watches!

Um novo edital de um leilão da Receita Federal foi divulgado — após comentarmos outros dois por aqui ontem. No mais recente, os lotes estão distribuídos na capital de São Paulo e, como de costume, contam com alguns produtos da Apple.
No total são 168 lotes disponíveis, sendo que 56 deles trazem algum dispositivo da Maçã.
Como sempre alertamos, não há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, que também não têm garantia para reparos ou trocas. Os produtos podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar — detalhe que costuma ser divulgado.
A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Valor mínimo
|3
|1x SuperDrive USB
1x adaptador USB da Apple
|R$94.100
|12
|256x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)
22x Apple Watch Ultra 2
2x Apple Watch Series 6 (tamanho não especificado)
4x Apple Watch Series 5 (tamanho não especificado)
1x Apple Watch Series 3 de 42mm
2x Apple Watch Series 2 (tamanho não especificado)
|R$276.700
|16
|1x Magic Mouse (geração não especificada)
|R$3.900
|19
|1x AirTag
|R$37.300
|21
|1x MacBook Pro (M1)
1x Magic Keyboard (geração não especificada)
1x Magic Mouse (geração não especificada)
|R$1.400
|39
|1x iPhone 11 de 64GB
1x MacBook Air (M1) de 256GB
4x cabo USB-C da Apple
4x adaptador de energia USB-C da Apple
|R$700
|41
|6x MacBook Air de 13″ (geração não especificada)
|R$3.300
|45
|2x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro)
4x MacBook Pro (geração não especificada)
|R$20.800
|50
|3x MacBook de Air (M3) de 13″
|R$2.800
|60
|2x AirPods (geração não especificada)
1x AirPods (2ª geração)
1x AirPods Pro (geração não especificada)
|R$17.700
|62
|1x MacBook Pro de 13″ (geração não especificada)
1x iPad (8ª geração)
|R$1.800
|63 a 73
|1x iPhone 13
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
|R$1.700
|74
|1x iPhone 13
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
|R$1.600
|75
|1x iPhone 14 de 128GB
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x adaptador de energia da Apple
|R$1.500
|76
|1x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x fone de ouvido da Apple (modelo não especificado)
|R$2.300
|77
|1x iPhone 13 de 128GB
1x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado)
|R$2.700
|78
|1x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max (sem acessórios)
1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado)
|R$2.300
|79
|2x iPhone (modelo não especificado)
1x iPhone XS Max (sem acessórios)
|R$1.600
|80 e 81
|1x iPhone 14 Pro Max
2x iPhone XS Max
|R$1.600
|82
|1x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)
5x MacBook Pro de 16″ (M1 Max)
|R$12.800
|86
|3x iPhone (modelo não especificado)
|R$12.600
|87
|1x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)
2x MacBook Pro de 16″ (M1 Max)
|R$8.900
|88
|2x iPhone (modelo não especificado)
|R$900
|89
|2x iPad (10ª geração) de 256GB
6x iPad Pro de 11″ (M4) de 512GB
3x iPad mini (6ª geração) de 256GB
11x MacBook Air de 13″ (M3) com 256GB e 8GB de memória
6x MacBook Air de 13″ (M3) com 256GB e 16GB de memória
4x MacBook Air de 13″(M3) com 512GB e 16GB de memória
7x MacBook Pro de 14″(M3 Pro) com 512GB e 18GB de memória
|R$40.300
|90
|1x iPhone 14 Pro Max
|R$800
|94
|1x MacBook Pro (geração não especificada)
1x MacBook Pro (M1 Max) de 16″
|R$3.900
|97
|2x MacBook Pro de 14″ (M2 Pro)
1x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro)
|R$4.400
|98
|2x MacBook Pro de 14″ (M1 Pro)
|R$3.200
|119
|3x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.100
|120
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$2.000
|124
|3x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.100
|130
|Apple Watch Series 4 de 40mm
|R$5.000
|141
|1x carregador MagSafe
|R$2.000
|147
|4x AirPods (1ª geração)
3x adaptador de energia USB-C da Apple
1x cabo USB-C para Lightning da Apple (1 metro)
|R$2.000
|152
|1x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)
1x iPad (9ª geração) de 64GB
|R$1.300
|158
|1x iPad (10ª geração) de 64GB
1x EarPods (USB-C)
1x adaptador de energia USB-C da Apple
|R$2.300
|159
|3x iPad (10ª geração) de 64GB
|R$2.800
|160
|30x Apple Pencil (1ª geração)
2x adaptador de energia USB-C da Apple
|R$1.800
|161
|2x iPad de 9ª geração de 64GB
1x Mac mini (M2) de 512GB
10x adaptador de energia USB-C da Apple
|R$2.800
|162
|1x Apple Watch de 41mm (geração não especificada)
|R$2.200
|164
|1x MacBook Pro (M1) de 256GB
1x cabo da Apple
2x adaptador de energia USB-C da Apple
|R$1.400
|165 a 167
|2x MacBook Air (M1) de 256GB
|R$800
|168
|1x MacBook Air (M1) de 256GB
|R$400
Como posso participar?
Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.
As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 28 de novembro, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 2/12. As propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, que ocorrerá no dia 3/12, às 10h.
Para mais informações, basta acessar essa página.