Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Mailbird chega ao macOS com interface amigável e rastreamento de emails

Yan Avelino
05/11/2024 • 16:47
Mailbird para macOS

O Mailbird, cliente de email bastante conhecido no Windows, finalmente lançou a sua versão para macOS. E ela chega com uma promessa: facilitar o dia a dia de quem lida com muitas mensagens, trazendo uma interface amigável e ferramentas que realmente ajudam a organizar a rotina.

Publicidade

Entre os destaques do Mailbird para Mac está o recurso de rastreamento de emails. Com ele, é possível saber quando suas mensagens foram abertas e por quem, o que é uma mão na roda para acompanhar comunicações importantes.

YouTube video

O aplicativo traz ainda uma caixa de entrada unificada, pesquisa avançada, integração com vários apps populares e a possibilidade de personalizar a interface. Isso significa que é possível ter um espaço para trabalho mais organizado e focado no Mailbird.

Além da versão gratuita, o Mailbird oferece duas opções de assinatura que se adaptam a diferentes necessidades e perfis de usuários, com a flexibilidade de escolher entre um pagamento único ou uma assinatura anual.

O Mailbird para Mac chegou! 🎉 Com um design limpo e elegante, nosso novo app traz um novo nível de eficiência e produtividade para os usuários de Mac.
O Mailbird é o email do seu jeito — agora de mais formas! ✨

O plano Standard, que custa US$100 (pagamento único com desconto) ou US$40/mês no plano anual, dá para gerenciar até três contas, rastrear até cinco emails por mês, ter integrações limitadas com aplicativos e suporte ao cliente via email.

Publicidade

Já o plano Premium oferece tudo isso e mais um pouco, como contas e rastreamento ilimitados, suporte ao Microsoft Exchange, integração com o ChatGPT e suporte VIP. Ele custa US$400 em pagamento único ou US$70/mês no plano anual.

Para comemorar o lançamento da versão para macOS, o Mailbird está oferecendo descontos especiais que vão de 30% a 75% nos planos anuais e nos pagamentos únicos (vitalícios). Além disso, para quem escolher o plano vitalício, há a opção de pagar uma pequena taxa anual para garantir que o software receba atualizações contínuas ao longo dos anos.

É possível baixá-lo gratuitamente para macOS nessa página.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple registra patente de acessório com sensores de saúde para vestíveis
Próx. Post

Apple alerta investidores sobre lucros e revela aumento do efetivo em relatório de 2024
Posts relacionados