Mailbird chega ao macOS com interface amigável e rastreamento de emails

O Mailbird, cliente de email bastante conhecido no Windows, finalmente lançou a sua versão para macOS. E ela chega com uma promessa: facilitar o dia a dia de quem lida com muitas mensagens, trazendo uma interface amigável e ferramentas que realmente ajudam a organizar a rotina.
Entre os destaques do Mailbird para Mac está o recurso de rastreamento de emails. Com ele, é possível saber quando suas mensagens foram abertas e por quem, o que é uma mão na roda para acompanhar comunicações importantes.
O aplicativo traz ainda uma caixa de entrada unificada, pesquisa avançada, integração com vários apps populares e a possibilidade de personalizar a interface. Isso significa que é possível ter um espaço para trabalho mais organizado e focado no Mailbird.
Além da versão gratuita, o Mailbird oferece duas opções de assinatura que se adaptam a diferentes necessidades e perfis de usuários, com a flexibilidade de escolher entre um pagamento único ou uma assinatura anual.
O plano Standard, que custa US$100 (pagamento único com desconto) ou US$40/mês no plano anual, dá para gerenciar até três contas, rastrear até cinco emails por mês, ter integrações limitadas com aplicativos e suporte ao cliente via email.
Já o plano Premium oferece tudo isso e mais um pouco, como contas e rastreamento ilimitados, suporte ao Microsoft Exchange, integração com o ChatGPT e suporte VIP. Ele custa US$400 em pagamento único ou US$70/mês no plano anual.
Para comemorar o lançamento da versão para macOS, o Mailbird está oferecendo descontos especiais que vão de 30% a 75% nos planos anuais e nos pagamentos únicos (vitalícios). Além disso, para quem escolher o plano vitalício, há a opção de pagar uma pequena taxa anual para garantir que o software receba atualizações contínuas ao longo dos anos.
É possível baixá-lo gratuitamente para macOS nessa página.