NVIDIA ultrapassa Apple e é agora a empresa mais valiosa do mundo

Após uma alta de 2,84%, a NVIDIA [ $NVDA ] ultrapassou a Apple [ $AAPL ] hoje como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Em junho passado, ela já havia obtido o feito de superar o valor de mercado da Maçã, mas não como a empresa mais valiosa.

A gigante de GPUs fechou o pregão do dia com suas ações valendo US$139,91 (um crescimento de US$3,86 ou 2,84%) — o suficiente para fazer seu valor de mercado saltar para US$3,432 trilhões.

O valor, como já mencionado, é superior ao registrado pela Apple com o fechamento do mercado hoje. O market cap da Maçã agora é de US$3,378 trilhões (US$54 bilhões a menos), com cada ação valendo US$223,45 (crescimento de US$1,44 ou 0,65%).