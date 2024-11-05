Navegue

Leitura de 1 minuto

NVIDIA ultrapassa Apple e é agora a empresa mais valiosa do mundo

Douglas Nascimento
05/11/2024 • 19:43
Logo da NVIDIA e app Bolsa do iOS

Após uma alta de 2,84%, a NVIDIA [$NVDA] ultrapassou a Apple [$AAPL] hoje como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Em junho passado, ela já havia obtido o feito de superar o valor de mercado da Maçã, mas não como a empresa mais valiosa.

A gigante de GPUs 1Graphic processing units, ou unidades de processamento gráfico. fechou o pregão do dia com suas ações valendo US$139,91 (um crescimento de US$3,86 ou 2,84%) — o suficiente para fazer seu valor de mercado saltar para US$3,432 trilhões.

O valor, como já mencionado, é superior ao registrado pela Apple com o fechamento do mercado hoje. O market cap da Maçã agora é de US$3,378 trilhões (US$54 bilhões a menos), com cada ação valendo US$223,45 (crescimento de US$1,44 ou 0,65%).

Além delas, a Microsoft [$MSFT] segue no posto de terceira empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$3,059 trilhões e US$411,46 por ação.

    Graphic processing units, ou unidades de processamento gráfico.

Douglas Nascimento
