NVIDIA ultrapassa Apple e é agora a empresa mais valiosa do mundo

Após uma alta de 2,84%, a NVIDIA [
$NVDA] ultrapassou a Apple [
$AAPL] hoje como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Em junho passado, ela já havia obtido o feito de superar o valor de mercado da Maçã, mas não como a empresa mais valiosa.
A gigante de GPUs 1Graphic processing units, ou unidades de processamento gráfico. fechou o pregão do dia com suas ações valendo US$139,91 (um crescimento de US$3,86 ou 2,84%) — o suficiente para fazer seu valor de mercado saltar para US$3,432 trilhões.
O valor, como já mencionado, é superior ao registrado pela Apple com o fechamento do mercado hoje. O market cap da Maçã agora é de US$3,378 trilhões (US$54 bilhões a menos), com cada ação valendo US$223,45 (crescimento de US$1,44 ou 0,65%).
Além delas, a Microsoft [
$MSFT] segue no posto de terceira empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$3,059 trilhões e US$411,46 por ação.
