Promoções na App Store: Onde as Sombras Espreitam, PicaSim – Flight Simulator, Digital Notes: Note Taking App e mais!

Nesta terça-feira de eleições importantes pela América do Norte, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Onde as Sombras Espreitam, criado pelo pessoal da Game Revenant Ltd, é um jogo no qual a escuridão revela a verdade e o desafio é a sua última jornada.

Você deverá guiar o senhor Obê, um idoso que encontra uma misteriosa lanterna na floresta, e a combinação desta com a sua inteligência são as ferramentas que você tem para enfrentar as intempéries e os desafios do universo.

Tudo que não foi tocado pela luz tem a liberdade de mudar. O princípio básico vai nortear seu caminho nas trevas — também será a sua desgraça. Afinal, se você não for tocado pela luz, também terá a liberdade de mudar.

Confira o trailer:

Curtiu? Aproveite a oferta e boa diversão! 🔦

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$270 em descontos:

Jogos

Simulador de voo.

Jogo de estratégia.

Jogo de guerra e estratégia.

Aplicativos

Utilitário para anotações.

História interativa.

Reprodutor musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸