Apple agora vende faixa de cabeça da Belkin para o Vision Pro

A Apple disponibilizou recentemente em sua loja a Belkin Head Strap para o Vision Pro, um novo acessório da famosa fabricante projetado para melhorar a ergonomia dos usuários do headset de AR/VR da Maçã.

A faixa de cabeça vem com a proposta de oferecer conforto e estabilidade na parte superior. Complementando a faixa Solo Knit, da Apple, seu design ergonômico e ajustável inclui um mecanismo de travamento seguro e pontos de estabilização adicionais. Isso garante que o dispositivo permaneça no lugar, mesmo durante movimentos vigorosos.

Mesmo com uma proposta interessante de melhorar a ergonomia ao utilizar o dispositivo, o acessório vem sofrendo críticas pelo seu preço de US$50. O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, disse que esse deveria ter sido o acessório original (em vez da Dual Loop Band), alegando que o preço também não é tão convidativo.

1) Should have been in the box instead of the dual strap



2) $50 is overpriced but you’ve already paid $3500 so hard to complain.



— Mark Gurman (@markgurman) November 3, 2024

Embora a Apple tenha revelado um produto semelhante na WWDC23, quando anunciou o Vision Pro, ele nunca foi comercializado. Em vez disso, a empresa lançou a faixa Dual Loop, mais barata, que incluía uma tira superior, mas não o mesmo tecido de malha da faixa Solo Knit.

Cabe apontar que o Apple Vision Pro chegará em breve a mais dois países (Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos), estando disponível já em um punhado de regiões — embora ainda não no Brasil e nem em Portugal.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



