Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple agora vende faixa de cabeça da Belkin para o Vision Pro

Gabriel Otto
06/11/2024 • 15:31
Belkin Head Strap Apple Vision Pro

A Apple disponibilizou recentemente em sua loja a Belkin Head Strap para o Vision Pro, um novo acessório da famosa fabricante projetado para melhorar a ergonomia dos usuários do headset de AR/VR da Maçã.

Publicidade

A faixa de cabeça vem com a proposta de oferecer conforto e estabilidade na parte superior. Complementando a faixa Solo Knit, da Apple, seu design ergonômico e ajustável inclui um mecanismo de travamento seguro e pontos de estabilização adicionais. Isso garante que o dispositivo permaneça no lugar, mesmo durante movimentos vigorosos.

Belkin Head Strap Apple Vision Pro
Belkin Head Strap Apple Vision Pro

Mesmo com uma proposta interessante de melhorar a ergonomia ao utilizar o dispositivo, o acessório vem sofrendo críticas pelo seu preço de US$50. O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, disse que esse deveria ter sido o acessório original (em vez da Dual Loop Band), alegando que o preço também não é tão convidativo.

Embora a Apple tenha revelado um produto semelhante na WWDC23, quando anunciou o Vision Pro, ele nunca foi comercializado. Em vez disso, a empresa lançou a faixa Dual Loop, mais barata, que incluía uma tira superior, mas não o mesmo tecido de malha da faixa Solo Knit.

Publicidade

Posts relacionados

Cabe apontar que o Apple Vision Pro chegará em breve a mais dois países (Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos), estando disponível já em um punhado de regiões — embora ainda não no Brasil e nem em Portugal.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Post Ant.

Vídeo: verifique se o iPhone/Mac que você vai comprar tem algum problema!
Próx. Post

Raycast anuncia novo sistema de notas e lista de espera do app para iOS
Posts relacionados