Apple poderá usar tecnologia de tela mais fina no Vision Pro menos caro

De acordo com uma nova reportagem do The Elec, a Apple ainda está decidindo qual tecnologia usará para fabricar a tela do seu headset de menor custo, o qual será produzido pela empresa como alternativa ao Vision Pro.

Segundo a publicação, a Maçã pensa atualmente em duas alternativas que versam especialmente sobre como aplicar o filtro de cores RGB no painel OLED do futuro dispositivo.

A mais provável, segundo as fontes, seria usar uma placa OLED de vidro a qual ficaria sob o filtro de cor — um método denominado W-OLED+CF —, algo que tornaria o painel mais fino e, como observou o AppleInsider, mais brilhante.

Com resolução de 1.550 pixels por polegada (contra 3.391ppp do Vision Pro), o novo painel também diferenciaria os modelos quanto ao material de composição da placa OLED, que é construída em silício no Apple Vision Pro — daí a sua denominação OLEDoS.

Essa nova tecnologia, que requer um processo de baixa temperatura para não danificar o OLED, deverá ficar a cargo da Samsung Display, que já fabrica painéis do gênero para seus smartphones dobráveis.

A outra alternativa — mais remota, porém não completamente descartada pela Apple — seria usar duas placas de vidro: uma para a aplicação do filtro de cor e outra especificamente para o painel W-OLED. Caso opte por esta, a tela do Vision de menor custo será consideravelmente mais espessa do que seria com o método W-OLED+CF (novamente, o preferido da Apple até aqui).