Apple quer que Foxconn produza seus servidores para IA

Douglas Nascimento
06/11/2024 • 09:30
Foxconn

De acordo com uma nova reportagem do Nikkei Asia, à qual o site Seeking Alpha teve acesso, a Apple solicitou à Foxconn, maior fornecedora de iPhones da empresa, para construir servidores de inteligência artificial em Taiwan.

Segundo a matéria, o objetivo da Maçã é acelerar as suas capacidades computacionais envolvendo a tecnologia, bem como aproveitar melhor o boom da IA generativa — mercado no qual a empresa ainda está bem atrás de concorrentes.

Embora o pedido provavelmente não seja de grandes proporções, acredita-se que a capacidade da Foxconn de ter a Apple como cliente nesse mercado pode ser limitada, visto que a empresa já é a principal fabricante de servidores de IA da NVIDIA.

Também é especulado que a Apple use em seus servidores os chips da família M4 no ano que vem, embora ainda não haja informações sobre quais. Atualmente, o chip usado é o M2 Ultra, o qual também poderá (ou não) ser substituído por completo nessa transição.

As duas companhias ainda não chegaram a um acordo, segundo a reportagem, mas as fontes do Nikkei Asia também afirmaram que a Maçã abordou a Lenovo visando a fabricação de alguns dos servidores planejados.

A Apple, vale recordar, estreou recentemente os primeiros recursos da Apple Intelligence em seus sistemas operacionais e corre atrás do tempo perdido visando acompanhar empresas como o Google e a Microsoft.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
