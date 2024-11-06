Navegue

Beta do iOS 18.2 revela função que estimará tempo de recarga do iPhone

Há, ainda, recursos que facilitam acompanhar downloads do Safari e autorizar a conexão do iPhone a um Mac/PC
Yan Avelino
06/11/2024 • 18:11
Indicador de bateria do iPhone

O iOS 18.2deverá chegar na primeira semana de dezembro mas, até lá, devemos descobrir alguns dos recursos inéditos na versão de testes do sistema operacional, em beta há algumas semanas. 

Uma das novidades, descoberta pelo pessoal do 9to5Mac, revela que os usuários poderão visualizar uma estimativa de tempo para o carregamento do iPhone — como alguns aparelhos da concorrência já fazem. 

Chamado de BatteryIntelligence, o framework (ainda que não esteja completamente funcional) deverá calcular o tempo de recarga com base na energia recebida pelo dispositivo, permitindo ver estimativas para atingir certos níveis, como 80% ou 100%. Vale mencionar que o iOS 18 já inclui opções para limitar a carga máxima e indicar quando o dispositivo foi recarregado com um adaptador de energia lento.

Acompanhar downloads do Safari

Também temos novidades relacionadas às Atividades ao Vivo (Live Activities) no que diz respeito ao monitoramento do progresso de downloads do Safari pela tela Bloqueada ou até mesmo pela Ilha Dinâmica (Dynamic Island) do iPhone, conforme notado pelo MacRumors.

Agora o #Safari conta com #AtividadesAoVivo para downloads de arquivos da internet! Chega de abrir o Safari toda hora para conferir seus downloads.

Autorizar conexão a um Mac/PC com o Face ID

A Maçã também aprimorou a conectividade com outros dispositivos, permitindo que os usuários utilizem o Face ID para autorizar uma conexão com um Mac ou PC, sem a necessidade de inserir o código de acesso do dispositivo.

Novidade no iOS 18.2 beta 2: agora você pode usar o Face ID para autorizar a conexão com um Mac/PC ao conectar o dispositivo, em vez de usar um código de acesso.

Mais novidades

Outras novidades da versão beta mais recente incluem:

  • Uma opção para desativar o loop contínuo de vídeos no app Fotos (Photos), dando a escolha de desligar a reprodução repetida nas configurações.
  • Recursos avançados para os iPhones 16 Pro/16 Pro Max no app Gravador (Voice Memos), suportando gravações com várias faixas sobrepostas — o objetivo é oferecer uma experiência mais completa para quem quer criar algo mais elaborado.

Veremos quais outras novidades as próximas versões de testes do sistemas trarão. Portanto, continuem de olho por aqui! 😉

via 9to5Mac

