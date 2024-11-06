Como ativar a calculadora científica [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Calculadora (Calculator) do iPhone, do iPad e do Mac também conta com uma opção para usar um tipo mais avançado dela: a científica.

Com ela, você pode fazer cálculos mais complexos, como álgebra, frações, trigonometria, logaritmos e exponenciais.

Confira como ativá-la nos seus aparelhos! 🙂

Como ativar a calculadora científica no iPhone/iPad

Em um iPhone ou um iPad com o iOS/iPadOS 18, abra o app e toque no botão representado por uma calculadora (no iPhone, por exemplo, ele fica no canto inferior esquerdo).

Depois, selecione “Científica” para que ela se transforme em uma calculadora científica.

Nesse caso, recomendamos pôr o seu iPhone em modo paisagem (horizontal), que é mais adequado para uso da calculadora científica:

Como ativar a calculadora científica no Mac

No Mac, abra a Calculadora, clique no ícone localizado no canto inferior esquerdo e escolha “Científica”.