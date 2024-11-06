Como usar as Notas de Cálculo [iPhone, iPad e Mac]

O iOS/iPadOS 18 e o macOS Sequoia 15 trouxeram um novo recurso muito bacana para quem precisa fazer vários cálculos durante o dia, seja para trabalho ou para estudos.

São as Notas de Cálculo (Math Notes), que permitem resolver expressões matemáticas nativamente no aplicativo Notas (Notes), a partir do app Calculadora (Calculator) — que chegou a iPads pela primeira vez neste ano.

Confira como usá-las na prática! 🙂

Como usar as Notas de Cálculo no iPhone/iPad

Abra o app Calculadora no seu iPhone ou no seu iPad, toque no botão representado por uma calculadora (no iPhone, ele fica no canto inferior esquerdo) e escolha “Notas de Cálculo”. Ou, se preferir, abra diretamente o app Notas e abra uma delas para iniciar as contas.

Selecione o botão de nova nota e insira uma expressão matemática usando * para multiplicação, / para divisão, + para somar e - para subtrair. Depois, use = para ver o resultado.

Você também pode escrever o cálculo diretamente na tela, tocando no ícone de um lápis, escrevendo uma expressão matemática horizontalmente e incluindo um sinal de igual.

Também é possível escrever uma fila de números e desenhar uma linha horizontal abaixo deles para somá-los. Escreva um símbolo diferente à esquerda de cada dígito, caso queira uma operação diferente.

Corrigindo um cálculo

Para corrigir algum erro em cálculos não reconhecidos ou expressões sem solução, toque em qualquer linha pontilhada vermelha para ver os detalhes sobre o erro ou, no caso de caracteres ambíguos, toque na linha pontilhada azul para esclarecer o que foi escrito.

Atualizando um cálculo

Para atualizar os números, apague o número anterior e digite/escreva o novo ou toque no número onde aparecerá uma barra de rolagem para que você deslize para a esquerda ou para a direita a fim de ajustar o valor.

Usando variáveis

Já para usar as variáveis em expressões e equações, abra uma Nota de Cálculo, digite ou escreva uma letra ou palavra para usar como variável, seguida de um sinal de igual. Depois, insira um valor ou expressão depois do sinal de igual para atribuir um valor à variável e o nome da variável em uma expressão ou em uma equação para usá-la.

Mostrando os resultados

Para mostrar os resultados automaticamente ou como sugestões nas Notas de Cálculo, abra uma delas, toque no botão com três pontinhos, em “Resultados de Cálculos” e escolha entre “Inserir Resultados”, “Sugerir Resultados” ou “Desativar”.

Como usar as Notas de Cálculo no Mac

Abra o app Calculadora, clique no ícone no canto inferior esquerdo e vá em “Notas de Cálculo”. Opcionalmente, você pode ir Visualizar » Abrir Notas de Cálculo na barra de menus ou usar o atalho ⌥ option ⌘ command M .

Assim como no iPhone/iPad, também é possível abrir o app Notas para fazer um cálculo diretamente nele.

Digite um cálculo matemático seguido imediatamente pelo sinal de igual para ver o resultado. Por padrão, as respostas aparecerão como sugestões. Pressione return para inserir a resposta no texto.

Trabalhando com variáveis

Para definir uma variável, digite uma letra ou palavra, seguida imediatamente por um sinal de igual e do valor da variável. Lembre-se que, para que o app reconheça ela, a variável deve vir antes (à esquerda ou acima) de uma expressão que a usa.

Já para resolver expressões matemáticas com variáveis, abra uma nova Nota de Cálculo ou uma já existente, defina a variável e digite a sua expressão incluindo a variável seguida imediatamente pelo sinal de igual. A resposta para ela aparecerá no texto após o sinal de igual. Para inserir a resposta, basta pressionar return .

Mostrando os resultados

Você ainda pode escolher se os resultados aparecerão como sugestões ou até mesmo desativar essa opção. Com a Nota de Cálculo aberta, vá até Formatar Resultados de Cálculos e escolha entre “Inserir Resultados”, “Sugerir Resultados” ou “Desativado”.