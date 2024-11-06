“Disclaimer” foi a série mais popular do Apple TV+ em outubro

Duas das produções mais recentes do Apple TV+, o filme “Lobos” (“Wolfs”) e a série “Disclaimer”, lideraram a preferência do público do serviço de streaming tanto no Brasil quanto no cenário mundial no mês de outubro, segundo novos dados do JustWatch.
Entre as séries, o Top 3 foi idêntico nos dois cenários geográficos. Além de “Disclaimer” na primeira colocação, tivemos “Slow Horses” em segundo lugar e “Falando a Real” (“Shrinking”) em terceiro — esta última, no caso, estreou sua segunda temporada recentemente.
Ainda no campo das séries, figuraram também algumas produções que estão prestes (ou nem tanto) a estrear novas temporadas, como é o caso de “Silo”, cuja segunda temporada estreará no dia 15/11, e de “Ruptura” (“Severance”), que retornará ao catálogo do serviço em 17/1.
No lado dos filmes, além do longa estrelado por George Clooney e Brad Pitt, “Assassinos da Lua das Flores”(“Killers of the Flower Moon”) apareceu na segunda colocação em ambas as listas, enquanto o terceiro lugar ficou com “Napoleão” no Brasil e com “Charlie Brown e a Grande Abóbora” no mundo.
Como sempre, cabe destacar que os dados do JustWatch podem não corresponder à audiência das produções citadas, mas eles ajudam a apontar tendências e a medir, indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos e locais.
