“Disclaimer” foi a série mais popular do Apple TV+ em outubro

Duas das produções mais recentes do Apple TV+, o filme “Lobos” (“Wolfs”) e a série “Disclaimer”, lideraram a preferência do público do serviço de streaming tanto no Brasil quanto no cenário mundial no mês de outubro, segundo novos dados do JustWatch.

Entre as séries, o Top 3 foi idêntico nos dois cenários geográficos. Além de “Disclaimer” na primeira colocação, tivemos “Slow Horses” em segundo lugar e “Falando a Real” (“Shrinking”) em terceiro — esta última, no caso, estreou sua segunda temporada recentemente.

Diferentemente do que foi colocado no ranking à esquerda, a série “Disclaimer” não possui tradução oficial no Brasil. Além disso, “Shrinking” foi erroneamente traduzida para “Terapia Sem Filtros”.

Ainda no campo das séries, figuraram também algumas produções que estão prestes (ou nem tanto) a estrear novas temporadas, como é o caso de “Silo”, cuja segunda temporada estreará no dia 15/11, e de “Ruptura” (“Severance”), que retornará ao catálogo do serviço em 17/1.

No lado dos filmes, além do longa estrelado por George Clooney e Brad Pitt, “Assassinos da Lua das Flores”(“Killers of the Flower Moon”) apareceu na segunda colocação em ambas as listas, enquanto o terceiro lugar ficou com “Napoleão” no Brasil e com “Charlie Brown e a Grande Abóbora” no mundo.

Como sempre, cabe destacar que os dados do JustWatch podem não corresponder à audiência das produções citadas, mas eles ajudam a apontar tendências e a medir, indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos e locais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

