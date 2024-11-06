Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Magic Keyboard para iPad Pro

Oferta: iPad Pro de 11″ (M4, Wi-Fi + Cellular de 2TB) com 45% de desconto!

Pedro Henrique Nunes
06/11/2024 • 11:27
Leitura de 1 minuto

A linha atual de iPads Pro é o que existe de melhor no mundo dos tablets. Disponíveis em dois tamanhos, as principais novidades desses últimos modelos foram a inclusão do chip M4, um novo design ainda mais fino e uma tela Ultra Retina XDR, baseada na tecnologia OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico..

Publicidade

Além disso, os tablets são compatíveis com a versão renovada do Magic Keyboard e do Apple Pencil Pro.

Pois se você está procurando um iPad dessa linha, hoje a Fast Shop está trazendo uma excelente oportunidade. O modelo em questão é o de 11 polegadas com vidro padrão, na cor preta-espacial, com 2TB de armazenamento e conexão Wi-Fi + Cellular.

Essa versão do tablet é vendida pela Maçã por R$24.029,10, mas está saindo por R$13.807,80 à vista — o que representa um desconto de 42%!

Publicidade

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica ainda melhor: ele cai para R$13.255,49 — representando um desconto de 45% em relação ao preço à vista da Apple!

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Apple quer que Foxconn produza seus servidores para IA
Próx. Post

Apple poderá usar tecnologia de tela mais fina no Vision Pro menos caro
Posts relacionados