Oferta: iPad Pro de 11″ (M4, Wi-Fi + Cellular de 2TB) com 45% de desconto!

A linha atual de iPads Pro é o que existe de melhor no mundo dos tablets. Disponíveis em dois tamanhos, as principais novidades desses últimos modelos foram a inclusão do chip M4, um novo design ainda mais fino e uma tela Ultra Retina XDR, baseada na tecnologia OLED .

Além disso, os tablets são compatíveis com a versão renovada do Magic Keyboard e do Apple Pencil Pro.

Pois se você está procurando um iPad dessa linha, hoje a Fast Shop está trazendo uma excelente oportunidade. O modelo em questão é o de 11 polegadas com vidro padrão, na cor preta-espacial, com 2TB de armazenamento e conexão Wi-Fi + Cellular.

iPad Pro de 11” (M4, Wi-Fi + Cellular de 2TB, vidro padrão)



De R$24.029,10 por R$13.807,80 à vista

Essa versão do tablet é vendida pela Maçã por R$24.029,10, mas está saindo por R$13.807,80 à vista — o que representa um desconto de 42%!

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica ainda melhor: ele cai para R$13.255,49 — representando um desconto de 45% em relação ao preço à vista da Apple!

