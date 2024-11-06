Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Remote KeyPad and NumPad Pro, Boxing Gym Story, Luwian e mais!

Marcelo Melo
06/11/2024 • 20:37

Aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store nesta quarta-feira!

Remote KeyPad and NumPad Pro, desenvolvido por Evgeny Cherpak, transforma o seu iPhone/iPad em um teclado sem fio para Macs e PCs!

Adicione um teclado numérico, setas direcionais ou outros complementos ao seu teclado! Com poucos toques, você pode, ainda, editar os layouts dos complementos e criar teclados novos — tudo isso com configurações que levam poucos segundos!

Baixe também o aplicativo que serve de ponte entre o dispositivo móvel e o computador, e aumente assim a sua produtividade! 😉

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$170 em descontos:

Jogos

Desenvolva a sua academia de boxe.

Desenvolva o seu estúdio de TV.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Mais recursos para a captura de fotos.

Temporizadores como widgets.

Utilitário para gravações de vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
