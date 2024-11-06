Raycast anuncia novo sistema de notas e lista de espera do app para iOS

O Raycast é um aplicativo — sobre o qual já falamos aqui — que tem como proposta expandir as capacidades do macOS com um mecanismo de pesquisa eficiente e com inúmeras funções.

Mais recentemente, a desenvolvedora responsável por ele anunciou as Raycast Notes com novos recursos — que é uma expansão das Floating Notes, que já era uma função disponível nas versões anteriores. Por conta disso, foi adicionado um atalho interno para que a busca por “floating notes” mostre as Raycast Notes.

Entre as mudanças, os comandos “Toggle Floating Notes Window” e “Toggle Floating Notes Focus” foram unificados em um único comando “Raycast Notes”. Já os atalhos de teclado existentes das Floating Notes continuarão funcionando perfeitamente nas Raycast Notes.

As Raycast Notes agora suportam formatação Markdown, permitindo notas mais estruturadas. Isso oferece vários tamanhos de título, decoração de texto como negrito, itálico, tachado, etc., código embutido e blocos de código, listas com recuo e reordenação, listas de verificação, links, entre outros.

Os seguintes comandos também estão disponíveis no Raycast: Create Note e Search Notes. Há, ainda, atalhos de teclado para todas as funções, os quais podem ser encontrados no novo painel de ações.

Também há a possibilidade de exportar as notas em três formatos: texto simples, Markdown ou HTML — ideal para compor emails ou posts de blog. Já o Quicklink possibilita abrir notas específicas rapidamente com um toque de tecla.

O Raycast Pro custa US$8/mês no plano anual e US$10/mês no plano mensal. Também há uma opção para equipes que custa US$12/mês no plano anual ou US$15/mês no plano mensal. Assinantes Pro têm quantidade ilimitada de notas, enquanto o plano gratuito oferece até cinco notas.

O Raycast está disponível para macOS e a empresa também está prestes a lançar uma versão para iOS bem como uma para Windows, ambas já com a opção de inscrever-se numa lista de espera.