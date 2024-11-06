Steam agora permite gravar jogos nativamente no macOS

O Steam, famoso cliente de jogos para computadores, anunciou o lançamento final da Gravação de Jogos (Game Recording), uma funcionalidade que permite gravar com facilidade suas partidas em jogos diretamente na plataforma, sem a necessidade de qualquer software adicional.

Disponível na versão mais recente do aplicativo para macOS — a qual, como prometido no ano passado, não suporta mais versões as versões High Sierra 10.13 e Mojave 10.14 ou inferiores do sistema operacional —, o recurso conta com ferramentas poderosas tanto de gravação quanto de edição e compartilhamento.

Quando falamos em gravação, é possível fazê-la em segundo plano (nesse caso, as partidas são continuamente gravadas e salvas em uma pasta escolhida pelo usuário com limites de duração e espaço) ou iniciando e terminando uma gravação manualmente (on demand).

Permitindo revisitar facilmente gravações já feitas a partir do Painel Steam, o recurso oferece ferramentas que possibilitam encontrar e recortar as gravações em forma de clipes. Além disso, há ferramentas de compartilhamento e exportação do Steam Deck para o computador ou smartphone.

Outra coisa bem interessante da função é a Linha do Tempo, a qual gera marcadores para capturas de tela e eventos relevantes (em jogos integrados à timeline do Steam) que acontecem durante as partidas. Também é possível adicionar marcadores manualmente.

Funcionando até mesmo em jogos fora do Steam (desde que o Painel Steam funcione com o jogo), o Game Recording permite selecionar quais canais de áudio incluir na gravação — a qual fica salva apenas localmente e dá ao usuário a chance de escolher o que compartilhar.

via The Verge