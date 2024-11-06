Vídeo: verifique se o iPhone/Mac que você vai comprar tem algum problema!

Sempre que vamos comprar um iPhone/Mac usado, é natural fazermos aquela inspeção física geral no aparelho e realizar alguns testes de tela, bateria, Wi-Fi, alto-falantes/microfone, etc.
Mas vejam só, graças ao seu Self Service Repair Program, a Apple hoje em dia permite que qualquer pessoa coloque o iPhone/Mac no chamado Modo de Diagnóstico especial.
O vídeo de hoje é exatamente sobre isso:
Como vocês podem ver, é possível ter a certeza de que o produto que você vai comprar está realmente todo em ordem.
E no caso do Mac, como falamos no vídeo, é bom verificar esse artigo de suporte da Apple e procurar pelos códigos dos possíveis problemas apresentados pelo Modo de Diagnóstico a fim de saber mais sobre eles. 😉
