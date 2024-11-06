Navegue

Leitura de 2 minuto

WhatsApp testa pesquisa por imagens no Google e lembretes para Status

Douglas Nascimento
06/11/2024 • 12:42

Além da possibilidade de fazer uma busca a respeito de determinado link na web, que mencionamos recentemente, o WhatsApp também está testando um novo recurso o qual permitirá pesquisar no Google de forma rápida e prática por qualquer imagem compartilhada no aplicativo.

A novidade, que foi vista pelo WABetaInfo na versão 24.22.10.79 do app para iOS, disponível no TestFlight, funcionará de forma bastante simples: bastará tocar no botão de compartilhamento em uma imagem e selecionar a opção “Pesquisar na Web” para que o app faça o trabalho por você.

WhatsApp Beta

Por “trabalho”, entenda fazer o upload da imagem em questão no Google Lens, o qual automaticamente realizará a pesquisa. A ferramenta buscará por correspondências da imagem em questão na web — o que permitirá ver, por exemplo, se ela já foi compartilhada em algum local antes.

Além de potencialmente possibilitar o combate ao uso indevido de fotos de terceiros, o novo recurso também será um aliado útil contra a desinformação — especialmente em casos de imagens comprovadamente adulteradas ou geradas por IA cuja veracidade tenha sido questionada por veículos de checagem.

Assim como na questão dos links, as buscas por imagens do WhatsApp são privadas, de modo que apenas o Google terá acesso à mídia em questão para realizar a pesquisa. O recurso também é completamente opcional, cabendo ao usuário a decisão de usá-lo ou não.

Lembretes para Status

Adicionalmente, o WABetaInfo também descobriu que o WhatsApp está testando uma nova opção para permitir aos usuários receber notificações eventuais sobre atualizações de Status que eles não viram — algo que está presente na versão beta 24.22.10.80 do seu app para iOS.

WhatsApp Beta

A boa notícia é que essa nova funcionalidade é completamente opcional, sendo necessário ir até as configurações de notificação do WhatsApp para ativá-la. Não é possível controlar a frequência dos lembretes, a qual ficará a cargo exclusivamente do algoritmo da plataforma.

Ambas as novidades, claro, deverão “passar” da fase de testes para chegarem à versão final do app. Como de costume, não há uma data prevista para que isso aconteça (caso aconteça).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
