Apple Arcade ganha versão de Roda da Fortuna e outros três novos jogos

Assim como outubro, novembro é um mês bastante recheado de novidades para fãs dos jogos do Apple Arcade! Chegaram hoje ao catálogo do serviço da Maçã nada menos que quatro novos games: Wheel of Fortune Daily, Drive Ahead! Carcade, Arkanoid vs Space Invaders+ e Texas Hold’em Poker: Pokerist+.

Vamos conferir um pouco mais sobre cada um deles?

Wheel of Fortune Daily

Inspirado no clássico programa de TV Roda da Fortuna (no Brasil, Roda a Roda), o game traz uma série de quebra-cabeças de palavras que lhe possibilitam gerar e aumentar sua fortuna diariamente.

Com uma infinidade de gêneros para os enigmas, o game pode ser jogado até mesmo offline e conta também com suporte multiplayer para desafiar outros jogadores e competir online em uma tabela de classificação global.

Com novos quebra-cabeças todos os dias, tanto os antigos Observadores da Roda quanto os fãs de jogos de quebra-cabeças de palavras vencerão ao darem uma volta nesta roda!

Drive Ahead! Carcade

Drive Ahead! Carcade é basicamente um jogo de luta (e não corridas) de carros. O objetivo é atingir a cabeça dos oponentes na primeira tentativa — algo que pode ser feito individualmente ou até mesmo em equipes.

Permitindo personalizar os carros com visuais exclusivos, o game também pode ser jogado offline e conta com os Pontos de Fama, os quais são dados a vencedores das partidas e aumentam a fama dos jogadores entre os demais motoristas.

Acelere o motor e prepare-se para a ação no mundo imprevisível e caótico das batalhas de carros! Mostre do que você é capaz, faça novas amizades e seja invencível na arena. Prepare-se para dirigir, bater e conquistar enquanto busca a fama e a vitória suprema!

Arkanoid vs Space Invaders+

Junção de dois jogos de fliperama clássicos, o game apresenta uma colaboração entre Space Invaders e Arkanoid, com os primeiros atirando balas que podem ser rebatidas para destruir tanto os inimigos quanto os blocos.

Com 2 modos (150 fases em cada) e mais de 20 diferentes habilidades de suporte, o game conta com diversos obstáculos — como blocos, dispositivos enigmáticos e “ondas de invasores” atirando de maneira frenética.

O objetivo é salvar a galáxia dos ataques dos Invaders e de seus chefes, os quais ficam cada vez mais fortes. Ao concluir as fases, é liberado o nível mais difícil e desafiador que qualquer outro do game.

Texas Hold’em Poker: Pokerist+

Contando com um gerador de números aleatório certificado por especialistas independentes, Texas Hold’em Poker: Pokerist+ permite desafiar jogadores de todo o mundo com vários jogos de cassino em um só app.

Contando com um modo tutorial para quem nunca jogou Poker Texas Hold’em, o game possui torneios semanais e o especial Torneio Boost Poker, no qual os jogadores têm a chance de ganhar 15 bilhões de fichas puxando a alavanca.

Texas Hold’em Poker: Pokerist+ também conta com modos de jogo especiais, além de torneios offline e missões que dão recompensas diárias para quem cumpri-las.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

