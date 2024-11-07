Apple expande Modo Muita Energia para Macs com o chip M4 Pro

A Apple expandiu o Modo Muita Energia para os MacBooks Pro e Macs mini equipados com o chip M4 Pro — o que permitirá a donos desses computadores ativar uma opção correspondente a qual maximiza e otimiza o desempenho do processador para que a máquina execute cargas mais pesadas.

Já disponível anteriormente em MacBooks Pro com os chips M1 Max, M2 Max e M3 Max, o recurso faz com que as ventoinhas do computador funcionem a velocidades altas, gerando uma capacidade de resfriamento adicional a qual pode permitir ao sistema oferecer mais desempenho em determinadas tarefas.

O Modo Muita Energia pode melhorar o desempenho em cargas de trabalho pesadas, como gradação de cores em 8K ProRes 4444 e vídeos em 8K DNxHR. Em aplicativos de edição de vídeo e 3D, você perceberá uma reprodução mais suave e exportações mais rápidas no Modo Muita Energia.

Para ativar a opção, basta entrar em “Bateria” nos Ajustes do Sistema, ir até a seção “Modo de Energia” e selecionar a opção “Muita Energia” em “Bateria” (disponível nos MacBooks) ou “No adaptador de alimentação”.

O Modo Muita Energia, cabe destacar, pode ser usado tanto na alimentação quanto na bateria. Segundo a Apple, a ventoinha pode fazer mais ruídos por operar em uma velocidade mais alta que a convencional.

Quanto ao aumento no desempenho, pelo menos para o pessoal do Ars Technica, não houve diferença relevante em relação ao modo automático quando a nova opção foi ativada em um Mac mini.

Resta saber, com o uso mais constante e pesado, como essa novidade se comportará.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

