Apple expande Modo Muita Energia para Macs com o chip M4 Pro

Douglas Nascimento
07/11/2024 • 20:58

A Apple expandiu o Modo Muita Energia para os MacBooks Pro e Macs mini equipados com o chip M4 Pro — o que permitirá a donos desses computadores ativar uma opção correspondente a qual maximiza e otimiza o desempenho do processador para que a máquina execute cargas mais pesadas.

disponível anteriormente em MacBooks Pro com os chips M1 Max, M2 Max e M3 Max, o recurso faz com que as ventoinhas do computador funcionem a velocidades altas, gerando uma capacidade de resfriamento adicional a qual pode permitir ao sistema oferecer mais desempenho em determinadas tarefas.

O Modo Muita Energia pode melhorar o desempenho em cargas de trabalho pesadas, como gradação de cores em 8K ProRes 4444 e vídeos em 8K DNxHR. Em aplicativos de edição de vídeo e 3D, você perceberá uma reprodução mais suave e exportações mais rápidas no Modo Muita Energia.

Para ativar a opção, basta entrar em “Bateria” nos Ajustes do Sistema, ir até a seção “Modo de Energia” e selecionar a opção “Muita Energia” em “Bateria” (disponível nos MacBooks) ou “No adaptador de alimentação”.

Modo Muita Energia

O Modo Muita Energia, cabe destacar, pode ser usado tanto na alimentação quanto na bateria. Segundo a Apple, a ventoinha pode fazer mais ruídos por operar em uma velocidade mais alta que a convencional.

Quanto ao aumento no desempenho, pelo menos para o pessoal do Ars Technica, não houve diferença relevante em relação ao modo automático quando a nova opção foi ativada em um Mac mini.

Resta saber, com o uso mais constante e pesado, como essa novidade se comportará.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
