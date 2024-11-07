Apple TV+ libera o trailer da terceira temporada de “Sago Mini Amigos”

Com estreia marcada para o dia 22 de novembro (uma sexta-feira), a terceira temporada de “Sago Mini Amigos” (“Sago Mini Friends”), do Apple TV+, teve seu trailer divulgado hoje.

A nova temporada terá cinco episódios e, segundo o streaming, é um aceno à gratidão. Nela, serão apresentados o cão de orelhas caídas Harvey e seus melhores amigos: Jinja (o gato), Jack (o coelho) e Robin (o pássaro).

Junto a um elenco único de moradores coloridos, os quatro amigos brincam, exploram, imaginam e celebram diariamente em sua alegre cidade de Sagoville. Em cada episódio, Harvey e todos os seus amigos expressam sua verdadeira gratidão por todas as coisas grandes e pequenas — por meio de otimismo, gentileza, humor e música.

Confira abaixo o trailer, também disponibilizado no canal do Apple TV+ no YouTube.

It's almost time to head back to Sagoville.



Based on the award-winning app for kids, brand new episodes of #SagoMiniFriends are streaming November 22 only on Apple TV+ pic.twitter.com/fcYNki3WHM — Apple TV (@AppleTV) November 7, 2024 Está quase na hora de voltar à Sagoville.

Produzida pela Spin Master Entertainment e animada pela Brown Bag Films Toronto do 9 Story Media Group, a série tem produção executiva de Jennifer Dodge, Ronnen Harary, Tone Thyne, Dustin Ferrer, Laura Clunie e Toni Stevens, com Chad Hicks atuando como diretor.

A animação infantil, vale lembrar, é inspirada no aplicativo Sago Mini World, o qual apresenta mais de 40 jogos para crianças, incentivando-as a brincar, construir e criar a partir de jogos digitais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

