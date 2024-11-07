Navegue

Apple TV+ libera o trailer da terceira temporada de “Sago Mini Amigos”

Luiz Gustavo Ribeiro
07/11/2024 • 13:58
Leitura de 1 minuto

Com estreia marcada para o dia 22 de novembro (uma sexta-feira), a terceira temporada de “Sago Mini Amigos” (“Sago Mini Friends”), do Apple TV+, teve seu trailer divulgado hoje.

A nova temporada terá cinco episódios e, segundo o streaming, é um aceno à gratidão. Nela, serão apresentados o cão de orelhas caídas Harvey e seus melhores amigos: Jinja (o gato), Jack (o coelho) e Robin (o pássaro).

Junto a um elenco único de moradores coloridos, os quatro amigos brincam, exploram, imaginam e celebram diariamente em sua alegre cidade de Sagoville. Em cada episódio, Harvey e todos os seus amigos expressam sua verdadeira gratidão por todas as coisas grandes e pequenas — por meio de otimismo, gentileza, humor e música.

Confira abaixo o trailer, também disponibilizado no canal do Apple TV+ no YouTube.

Está quase na hora de voltar à Sagoville.
Com base no premiado aplicativo para crianças, novos episódios de #SagoMiniFriends serão transmitidos em 22 de novembro apenas no Apple TV+.

Produzida pela Spin Master Entertainment e animada pela Brown Bag Films Toronto do 9 Story Media Group, a série tem produção executiva de Jennifer Dodge, Ronnen Harary, Tone Thyne, Dustin Ferrer, Laura Clunie e Toni Stevens, com Chad Hicks atuando como diretor.

A animação infantil, vale lembrar, é inspirada no aplicativo Sago Mini World, o qual apresenta mais de 40 jogos para crianças, incentivando-as a brincar, construir e criar a partir de jogos digitais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
