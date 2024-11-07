Navegue

Belkin lança bolsa de viagem compacta para o Apple Vision Pro

Douglas Nascimento
07/11/2024 • 21:06
Belkin Travel Bag

Caso você tenha um Apple Vision Pro e não curta muito a case de transporte para o headset comercializada pela Maçã, a Belkin lançou uma bolsa de viagem versátil e compacta pensada especialmente para o produto.

Visando garantir que o Vision Pro e seus acessórios fiquem “seguros, organizados e prontos para qualquer aventura”, a Travel Bag cabe facilmente em uma mochila e possui vários bolsos para armazenar bateria e outros acessórios.

Com recursos bem pensados, como uma almofada de lente acolchoada, uma alça de transporte versátil e amplo armazenamento, esta bolsa torna o transporte do seu headset Apple Vision Pro fácil e seguro.

Construída em nylon, a bag possui uma base acolchoada para proteção adicional, bem como uma almofada que se dobra para proteger as lentes do headset, prendendo-se magneticamente à traseira da bolsa quando não estiver em uso.

Belkin Travel Bag
Belkin Travel Bag
Belkin Travel Bag

Ainda com um compartilhamento secreto para um AirTag, a Belkin Travel Bag custa US$100 (metade da case oficial da Apple) e pode ser adquirida diretamente na Apple Store Online americana.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
