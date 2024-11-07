Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Bug no iOS 18 faz notas do iCloud no iPhone sumirem; veja como resolver! [atualizado]

Douglas Nascimento
07/11/2024 • 11:12

Alguns usuários do aplicativo Notas (Notes) estão enfrentando um problema o qual faz com que todas as notas armazenadas no iCloud “desapareçam” após eles aceitarem os novos termos e condições do serviço de armazenamento na nuvem da Apple.

Publicidade

O que pode aparentar de início uma exclusão permanente das notas, no entanto, trata-se de um bug (felizmente reversível) o qual está afetando especialmente iPhones (com qualquer versão do iOS 18 instalada), de acordo com informações do 9to5Mac.

Posts relacionados

Caso tenha sido afetado pelo bug, você provavelmente verá que a seção “Notas do iCloud” do app terá sumido completamente, restando apenas o grupo de notas offline denominado “No Meu iPhone”. É como se o app tivesse simplesmente se desconectado da nuvem.

Bug no app Notas

Enquanto para algumas pessoas o problema acaba se resolvendo automaticamente, de forma rápida, outras devem ir até as configurações das Notas do iCloud (seguindo o caminho Ajustes » [seu nome] » iCloud » Notas) e (re)ativar a opção “Sincronizar este iPhone”.

Publicidade

Feito isso, basta abrir de novo o aplicativo para que todas as notas que estiverem armazenadas no iCloud sejam devidamente sincronizadas e reapareçam — o que poderá levar alguns minutos (a depender da quantidade de notas que você tenha).

Atualização, por Bruno Cardoso18/11/2024 às 11:36

O bug foi oficialmente reconhecido pela Apple em um artigo de suporte publicado pela empresa na última sexta-feira (15/11).

Para consertá-lo, a Maçã sugere que usuários reativem a opção “Sincronizar este iPhone” nas configurações das Notas do iCloud, como explicado acima. Entretanto, caso as notas continuem não aparecendo, é recomendado que o iPhone, o iPad ou o Apple Vision Pro seja reiniciado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iPhone 15 foi o smartphone mais vendido globalmente no 3º trimestre de 2024
Próx. Post

Matter 1.4 é lançado com multiadministrador aprimorado e mais novidades
Posts relacionados