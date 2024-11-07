Bug no iOS 18 faz notas do iCloud no iPhone sumirem; veja como resolver! [atualizado]

Alguns usuários do aplicativo Notas (Notes) estão enfrentando um problema o qual faz com que todas as notas armazenadas no iCloud “desapareçam” após eles aceitarem os novos termos e condições do serviço de armazenamento na nuvem da Apple.

O que pode aparentar de início uma exclusão permanente das notas, no entanto, trata-se de um bug (felizmente reversível) o qual está afetando especialmente iPhones (com qualquer versão do iOS 18 instalada), de acordo com informações do 9to5Mac.

Caso tenha sido afetado pelo bug, você provavelmente verá que a seção “Notas do iCloud” do app terá sumido completamente, restando apenas o grupo de notas offline denominado “No Meu iPhone”. É como se o app tivesse simplesmente se desconectado da nuvem.

Enquanto para algumas pessoas o problema acaba se resolvendo automaticamente, de forma rápida, outras devem ir até as configurações das Notas do iCloud (seguindo o caminho Ajustes » [seu nome] » iCloud » Notas) e (re)ativar a opção “Sincronizar este iPhone”.

Feito isso, basta abrir de novo o aplicativo para que todas as notas que estiverem armazenadas no iCloud sejam devidamente sincronizadas e reapareçam — o que poderá levar alguns minutos (a depender da quantidade de notas que você tenha).

Atualização, por Bruno Cardoso18/11/2024 às 11:36

O bug foi oficialmente reconhecido pela Apple em um artigo de suporte publicado pela empresa na última sexta-feira (15/11).

Para consertá-lo, a Maçã sugere que usuários reativem a opção “Sincronizar este iPhone” nas configurações das Notas do iCloud, como explicado acima. Entretanto, caso as notas continuem não aparecendo, é recomendado que o iPhone, o iPad ou o Apple Vision Pro seja reiniciado.