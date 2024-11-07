Navegue

Leitura de 1 minuto

Cartões da Lanistar e da Zoop agora têm suporte ao Apple Pay

Gabriel Otto
07/11/2024 • 17:21
A Apple revelou em um documento de suporte do seu site que agora os cartões da Lanistar e da Zoop têm suporte ao Apple Pay no Brasil. Isso significa que os clientes dessas empresas podem adicionar seus cartões ao app Carteira (Wallet) e fazer pagamentos de forma rápida e segura em estabelecimentos físicos e online.

O Brasil, agora com a adição dessas empresas, conta com suporte a 32 instituições que podem ser conferidos no primeiro link acima. O Apple Pay cada vez mais se torna um recurso muito comum no uso cotidiano e essas adições enriquecem e facilitam a vida daqueles que preferem utilizar seus cartões para pagamentos mais práticos.

Com o Apple Pay, você pode fazer compras rapidamente em milhões de pontos de venda ao redor do mundo com um simples toque, usufruindo de tecnologias avançadas de segurança, como autenticação biométrica e tecnologia 3DS para proteger suas informações financeiras, além de gerenciar todos os seus cartões em um único lugar e acompanhar suas transações em tempo real, oferecendo máxima conveniência.

Como adicionar seu cartão

Abra o aplicativo Carteira no seu iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac, toque em “Adicionar Cartão” e siga as instruções na tela para adicionar o seu cartão.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
