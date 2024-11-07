Navegue

Como adicionar uma conta no app Calendário [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
07/11/2024 • 08:00
Calendário no iPhone

O aplicativo nativo Calendário (Calendar) traz vários benefícios para quem usa os dispositivos da Apple. Um exemplo mais recente é a integração dele com o app Lembretes (Reminders).

O que muita gente não sabe é que você pode adicionar manualmente uma conta de calendário dentro desse app. E é exatamente isso que mostraremos como fazer nos próximos parágrafos! 🗓️

Como adicionar uma conta de calendário pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes, toque em “Apps” e escolha “Calendário”. Depois, vá até “Contas de Calendário” e toque em “Adicionar Conta”.

É possível escolher entre contas do iCloud, do Microsoft Exchange, do Google, do Yahoo, da AOL, do Outlook ou outras.

Caso a conta seja de um email personalizado, selecione “Adicionar Conta CalDAV” ou “Adicionar Assinatura de Calendário” e digite as informações do servidor e da conta.

Como adicionar uma conta de calendário pelo Mac

Com o app aberto, vá até Calendário » Adicionar Conta… na barra de menus e escolha um provedor mostrado na tela.

Ou, se preferir, vá até “Outra Conta CalDAV…”, para selecionar “Tipo de Conta” e escolher uma opção baseada nas informações que você precisará inserir.

