Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Shutterstock.com
Calendário

Como usar as novas visualizações do Calendário no iPhone com o iOS 18

Pedro Henrique Nunes
07/11/2024 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Com a chegada do iOS 18, a Apple trouxe algumas novas funções ao seu aplicativo nativo Calendário (Calendar) para iPhones.

Publicidade

Além de permitir a inclusão de lembretes dentro dele, agora você também pode checar os seus eventos na visualização mensal. Veja como usar isso facilmente no seu smartphone! 🗓️

YouTube video

Com o app Calendário aberto na visualização mensal, toque no primeiro botão (da esquerda para a direita) no canto superior direito, para ver as novas opções: “Compacto”, “Empilhado” ou “Detalhes”.

Se preferir, você pode alternar entre esses três estilos usando o gesto de pinça para dentro ou para fora na própria visualização do mês — como se estivesse dando zoom no seu calendário, mesmo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Remote KeyPad and NumPad Pro, Boxing Gym Story, Luwian e mais!
Próx. Post

Como adicionar uma conta no app Calendário [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados