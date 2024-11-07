Como usar as novas visualizações do Calendário no iPhone com o iOS 18

Com a chegada do iOS 18, a Apple trouxe algumas novas funções ao seu aplicativo nativo Calendário (Calendar) para iPhones.

Além de permitir a inclusão de lembretes dentro dele, agora você também pode checar os seus eventos na visualização mensal. Veja como usar isso facilmente no seu smartphone! 🗓️

Com o app Calendário aberto na visualização mensal, toque no primeiro botão (da esquerda para a direita) no canto superior direito, para ver as novas opções: “Compacto”, “Empilhado” ou “Detalhes”.

Se preferir, você pode alternar entre esses três estilos usando o gesto de pinça para dentro ou para fora na própria visualização do mês — como se estivesse dando zoom no seu calendário, mesmo.