Critics Choice Association premia Steve McQueen por sua direção em “Blitz”

Não é a primeira vez que uma obra Apple Original Films é premiada na categoria Celebration of Black Cinema and Television pela Critics Choice Association. Em 2022, o longa-metragem “Causeway” recebeu o mesmo prêmio.

Desta vez, o filme “Blitz”, dirigido por Steve McQueen, acaba de receber o prêmio que tem como objetivo destacar e celebrar obras com artistas negros, sejam estabelecidos e/ou emergentes na indústria cinematográfica.

Congratulations to Steve McQueen!

Steve will be honored with the Director Award for his work on @Apple Original film’s “Blitz,” at the Critics Choice 7th annual Celebration of Black Cinema and Television!



The gala awards will stream on @starz in January. KTLA and select… pic.twitter.com/QWHkDArlZt — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) November 7, 2024 Parabéns a Steve McQueen! Steve será homenageado com o Prêmio de Diretor por seu trabalho no filme original @Apple

“Blitz”, na 7ª edição anual da Celebração do Cinema e Televisão Negros do Critics Choice! A premiação de gala será transmitida pelo @starz em janeiro. A KTLA e algumas estações Nexstar transmitirão o show em fevereiro para homenagear o Mês da História Negra. Os patrocinadores incluem Delta Air Lines, IMDbPro, Milagro Tequila e STARZ #TakeTheLead . Os parceiros incluem FIJI Water e NEP Sweetwater. #SteveMcQueen #CriticsChoice #CCBlackCinema #CelebrateBlackCinema

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, “Blitz” se passa na cidade de Londres (Reino Unido) no auge da “blitzkrieg” (“guerra relâmpago”) nazista. A produção acompanha a jornada de George (Elliott Heffernan), um garoto de 9 anos cuja mãe Rita (Saoirse Ronan) o envia para um lugar seguro no interior da Inglaterra durante o conflito. Determinado a voltar para casa e reencontrar sua mãe e seu avô Gerald (Paul Weller), no leste de Londres, ele embarca em uma aventura extremamente perigosa, enquanto Rita procura pelo seu filho desaparecido.

Confira o trailer:

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

