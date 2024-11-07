Navegue

Critics Choice Association premia Steve McQueen por sua direção em “Blitz”

Gabriel Otto
07/11/2024 • 18:20
Divulgação/Apple

Não é a primeira vez que uma obra Apple Original Films é premiada na categoria Celebration of Black Cinema and Television pela Critics Choice Association. Em 2022, o longa-metragem “Causeway” recebeu o mesmo prêmio.

Desta vez, o filme “Blitz”, dirigido por Steve McQueen, acaba de receber o prêmio que tem como objetivo destacar e celebrar obras com artistas negros, sejam estabelecidos e/ou emergentes na indústria cinematográfica.

Parabéns a Steve McQueen! Steve será homenageado com o Prêmio de Diretor por seu trabalho no filme original @Apple
“Blitz”, na 7ª edição anual da Celebração do Cinema e Televisão Negros do Critics Choice! A premiação de gala será transmitida pelo @starz em janeiro. A KTLA e algumas estações Nexstar transmitirão o show em fevereiro para homenagear o Mês da História Negra. Os patrocinadores incluem Delta Air Lines, IMDbPro, Milagro Tequila e STARZ #TakeTheLead . Os parceiros incluem FIJI Water e NEP Sweetwater. #SteveMcQueen #CriticsChoice #CCBlackCinema #CelebrateBlackCinema

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, “Blitz” se passa na cidade de Londres (Reino Unido) no auge da “blitzkrieg” (“guerra relâmpago”) nazista. A produção acompanha a jornada de George (Elliott Heffernan), um garoto de 9 anos cuja mãe Rita (Saoirse Ronan) o envia para um lugar seguro no interior da Inglaterra durante o conflito. Determinado a voltar para casa e reencontrar sua mãe e seu avô Gerald (Paul Weller), no leste de Londres, ele embarca em uma aventura extremamente perigosa, enquanto Rita procura pelo seu filho desaparecido.

Confira o trailer:

YouTube video

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
