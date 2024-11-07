Ganhe até 6 meses grátis da ExpressVPN com as ofertas de Black Friday e Cyber Monday 2024!

Está na hora de avaliar as melhores ofertas para investir em produtos e serviços nestas Black Friday e Cyber Monday. Caso ainda não tenha encontrado nenhuma promoção vantajosa no campo das VPNs , veja só o que a ExpressVPN promete!

No plano anual, a assinatura sai por apenas US$6,25 mensais (um desconto de 51%). Além disso, você leva quatro meses grátis! Já no plano bianual, esse valor é de somente US$5 mensais — com nada mais nada menos do que seis meses na faixa!

Inclusive, o uso de uma VPN é indicado durante a realização de compras nessa (e em qualquer) época do ano. Isso porque o serviço funciona essencialmente como um túnel seguro entre o seu dispositivo e a internet, protegendo suas informações — incluindo dados como seus detalhes de pagamento, localização, etc.

Além disso, preços de voos, pacotes de hotel, jogos e outros serviços podem variar entre regiões geográficas. Usar uma VPN ao fazer compras online pode ajudá-lo a alterar o seu endereço IP para praticamente qualquer país (se os servidores estiverem disponíveis), de modo que você poderá obter os melhores preços e ofertas.

Vale notar que a ExpressVPN está disponível em múltiplas plataformas — incluindo iOS, iPadOS, macOS, tvOS, Windows, Android, Android TV, Linux, entre outras. Eles oferecem, ainda, uma rede de servidores em 105 países, criptografia AES-256, suporte ao vivo via chat 24h, ótima velocidade e muito mais!

Não usa uma VPN ainda ou está insatisfeita com a sua? Considere então aproveitar essa ótima oferta da ExpressVPN!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.