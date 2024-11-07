Ganhe até 6 meses grátis da ExpressVPN com as ofertas de Black Friday e Cyber Monday 2024!

Está na hora de avaliar as melhores ofertas para investir em produtos e serviços nestas Black Friday e Cyber Monday. Caso ainda não tenha encontrado nenhuma promoção vantajosa no campo das VPNs 1Virtual private network, ou rede privada virtual., veja só o que a ExpressVPN promete!
No plano anual, a assinatura sai por apenas US$6,25 mensais (um desconto de 51%). Além disso, você leva quatro meses grátis! Já no plano bianual, esse valor é de somente US$5 mensais — com nada mais nada menos do que seis meses na faixa!
Inclusive, o uso de uma VPN é indicado durante a realização de compras nessa (e em qualquer) época do ano. Isso porque o serviço funciona essencialmente como um túnel seguro entre o seu dispositivo e a internet, protegendo suas informações — incluindo dados como seus detalhes de pagamento, localização, etc.
Além disso, preços de voos, pacotes de hotel, jogos e outros serviços podem variar entre regiões geográficas. Usar uma VPN ao fazer compras online pode ajudá-lo a alterar o seu endereço IP para praticamente qualquer país (se os servidores estiverem disponíveis), de modo que você poderá obter os melhores preços e ofertas.
Vale notar que a ExpressVPN está disponível em múltiplas plataformas — incluindo iOS, iPadOS, macOS, tvOS, Windows, Android, Android TV, Linux, entre outras. Eles oferecem, ainda, uma rede de servidores em 105 países, criptografia AES-256, suporte ao vivo via chat 24h, ótima velocidade e muito mais!
Não usa uma VPN ainda ou está insatisfeita com a sua? Considere então aproveitar essa ótima oferta da ExpressVPN!
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Virtual private network, ou rede privada virtual.