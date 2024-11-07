Grid Studio lança pré-Black Friday com grandes descontos em belas molduras para produtos da Apple

O Grid Studio, famoso por transformar eletrônicos clássicos em peças de arte nostálgicas, começou a sua pré-Black Friday com descontos generosos e produtos exclusivos. A promoção, que promete ser a maior do ano, começa hoje e vai até a próxima quinta-feira (14/11).

Publicidade

Durante esse período, toda a loja oferecerá 20% de desconto nas coleções ao usar o código BF20 — exceto para itens na categoria Specials. Por falar nesses itens, inclusive, os clássicos da tecnologia estão com preços especiais:

Para quem não conhece, o Grid Studio é especializado em desmontar e emoldurar peças internas de aparelhos clássicos, revelando a engenharia e o design de cada componente. Cada item é uma viagem no tempo, seja um celular icônico (como o iPhone 2G) ou um console que marcou época (como o Game Boy).

Com esses descontos e a chance de garantir edições limitadas, a pré-Black Friday do Grid Studio é uma boa escolha para quem quer dar um toque de nostalgia e exclusividade à decoração ou presentear alguém com uma peça que carrega um pouco da história da tecnologia. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.