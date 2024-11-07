Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Grid Studio lança pré-Black Friday com grandes descontos em belas molduras para produtos da Apple

Yan Avelino
07/11/2024 • 16:35
Pre-Black Friday da Grid Studio

O Grid Studio, famoso por transformar eletrônicos clássicos em peças de arte nostálgicas, começou a sua pré-Black Friday com descontos generosos e produtos exclusivos. A promoção, que promete ser a maior do ano, começa hoje e vai até a próxima quinta-feira (14/11).

Publicidade

Durante esse período, toda a loja oferecerá 20% de desconto nas coleções ao usar o código BF20 — exceto para itens na categoria Specials. Por falar nesses itens, inclusive, os clássicos da tecnologia estão com preços especiais:

Pre-Black Friday da Grid Studio
Pre-Black Friday da Grid Studio
Pre-Black Friday da Grid Studio
Pre-Black Friday da Grid Studio
Pre-Black Friday da Grid Studio
Pre-Black Friday da Grid Studio

Para quem não conhece, o Grid Studio é especializado em desmontar e emoldurar peças internas de aparelhos clássicos, revelando a engenharia e o design de cada componente. Cada item é uma viagem no tempo, seja um celular icônico (como o iPhone 2G) ou um console que marcou época (como o Game Boy).

Posts relacionados

Com esses descontos e a chance de garantir edições limitadas, a pré-Black Friday do Grid Studio é uma boa escolha para quem quer dar um toque de nostalgia e exclusividade à decoração ou presentear alguém com uma peça que carrega um pouco da história da tecnologia. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Leilão da Receita Federal tem vários iPads de 9ª geração
Próx. Post

Cartões da Lanistar e da Zoop agora têm suporte ao Apple Pay
Posts relacionados