iPhone 15 foi o smartphone mais vendido globalmente no 3º trimestre de 2024

Normalmente, as vendas do iPhone desaceleram às vésperas do lançamento de novos modelos. No entanto, nos últimos anos, a demanda tem se mantido forte mesmo nesse período, conforme visto no ranking da Counterpoint Research com os smartphones mais vendidos no terceiro trimestre deste ano — cujas primeiras posições foram ocupadas por smartphones da Apple.
De acordo com os dados da firma, o iPhone 15 foi o smartphone mais vendido do mundo no terceiro trimestre de 2024. Ele foi seguido, ainda, pelo iPhone 15 Pro Max e pelo iPhone 15 Pro, que ocuparam a segunda e a terceira posições, respectivamente.
Também apareceu no ranking, na oitava posição, o iPhone 14. Portanto, no total, quatro iPhones ficaram entre os smartphones mais vendidos no período em questão.
A Counterpoint também afirmou que, pela primeira vez, os iPhones topos-de-linha foram responsáveis por metade das vendas de smartphones da Apple, ajudando a impulsionar o preço médio de venda da companhia.
No mais, a Samsung conseguiu ocupar cinco posições do Top 10, o qual também é completado pelo Redmi 13C, da Xiaomi.
via Moneycontrol