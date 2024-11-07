iPhone 15 foi o smartphone mais vendido globalmente no 3º trimestre de 2024

Normalmente, as vendas do iPhone desaceleram às vésperas do lançamento de novos modelos. No entanto, nos últimos anos, a demanda tem se mantido forte mesmo nesse período, conforme visto no ranking da Counterpoint Research com os smartphones mais vendidos no terceiro trimestre deste ano — cujas primeiras posições foram ocupadas por smartphones da Apple.

Publicidade

De acordo com os dados da firma, o iPhone 15 foi o smartphone mais vendido do mundo no terceiro trimestre de 2024. Ele foi seguido, ainda, pelo iPhone 15 Pro Max e pelo iPhone 15 Pro, que ocuparam a segunda e a terceira posições, respectivamente.

Também apareceu no ranking, na oitava posição, o iPhone 14. Portanto, no total, quatro iPhones ficaram entre os smartphones mais vendidos no período em questão.

A Counterpoint também afirmou que, pela primeira vez, os iPhones topos-de-linha foram responsáveis ​​por metade das vendas de smartphones da Apple, ajudando a impulsionar o preço médio de venda da companhia.

Publicidade

No mais, a Samsung conseguiu ocupar cinco posições do Top 10, o qual também é completado pelo Redmi 13C, da Xiaomi.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Moneycontrol