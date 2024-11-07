Navegue

Leitura de 1 minuto

iPhone 15 foi o smartphone mais vendido globalmente no 3º trimestre de 2024

Luiz Gustavo Ribeiro
07/11/2024 • 10:44

Normalmente, as vendas do iPhone desaceleram às vésperas do lançamento de novos modelos. No entanto, nos últimos anos, a demanda tem se mantido forte mesmo nesse período, conforme visto no ranking da Counterpoint Research com os smartphones mais vendidos no terceiro trimestre deste ano — cujas primeiras posições foram ocupadas por smartphones da Apple.

De acordo com os dados da firma, o iPhone 15 foi o smartphone mais vendido do mundo no terceiro trimestre de 2024. Ele foi seguido, ainda, pelo iPhone 15 Pro Max e pelo iPhone 15 Pro, que ocuparam a segunda e a terceira posições, respectivamente.

Também apareceu no ranking, na oitava posição, o iPhone 14. Portanto, no total, quatro iPhones ficaram entre os smartphones mais vendidos no período em questão.

Ranking da Counterpoint Research com os smartphones mais vendidos no terceiro trimestre de 2024

A Counterpoint também afirmou que, pela primeira vez, os iPhones topos-de-linha foram responsáveis ​​por metade das vendas de smartphones da Apple, ajudando a impulsionar o preço médio de venda da companhia.

No mais, a Samsung conseguiu ocupar cinco posições do Top 10, o qual também é completado pelo Redmi 13C, da Xiaomi.

via Moneycontrol

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
