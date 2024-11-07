Leilão da Receita Federal tem vários iPads de 9ª geração

Um novo edital de um leilão da Receita Federal foi divulgado hoje — após comentarmos outros três nos últimos dias. O mais recente, como de costume, conta com alguns produtos da Apple.

No total são oito lotes com produtos da Maçã, sendo que quatro deles têm vários iPads de 9ª geração.

Como sempre alertamos, não há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, que também não têm garantia para reparos ou trocas. Os produtos podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar — detalhe que costuma ser divulgado.

A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple listados.

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 24 1x Apple Watch Series 5 (40mm)

1x Apple Watch (geração não especificada) R$4.300 31 1x MacBook Air de 13″ (8GB de memória e 256GB de SSD )

2x MacBook Pro de 13″ (8GB de memória e 256GB de SSD)

4x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad Air de 5ª geração (64GB) R$9.000 35 1x Apple Watch Series 9 (41mm)

1x Apple Watch Series 8 (41mm)

1x Apple Watch Series 7 (41mm) R$14.000 39 1x MacBook Pro de 13″ (8GB de memória e 512GB de SSD)

1x iPad de 7ª geração (64GB)

5x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad de 9ª geração (256GB)

1x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad Air de 5ª geração (64GB)

1x Apple Pencil (geração não especificada)

1x MacBook de 13″ (8GB de memória e 256GB de SSD; modelo não especificado) R$12.000 48 1x Apple Pencil (geração não especificada)

4x iPad de 9ª geração (64GB)

5x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad Air de 5ª geração (64GB)

2x MacBook Air de 13″ (8GB de memória e 256GB de SSD) R$12.000 50 1x iPhone 14 (128GB) R$1.100 51 a 54 3x iPhone 14 (128GB) R$900

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 3 de dezembro, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 5/12. As propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, que ocorrerá no dia 6/12, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.